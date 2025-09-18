FORŢELE RUSE AU ATACAT INFRASTRUCTURA FEROVIARĂ DIN CENTRUL UCRAINEI

Forţele ruse au atacat infrastructura feroviară şi au cauzat rănirea a cinci persoane în regiunea Poltava, din centrul Ucrainei.

În districtul Mirhorod un atac a rănit o persoană şi a provocat incendii, a transmis guvernatorul regional Volodimir Kohut pe aplicaţia Telegram. Operatorul feroviar de stat ucrainean Ukrzaliznitsia a precizat că atacul a întrerupt temporar alimentarea cu energie electrică în mai multe gări şi a provocat întârzieri de până la trei ore pentru trenurile de pasageri.

În ultimele luni forţele ruse au bombardat intens infrastructura feroviară ucraineană, inclusiv prin atacuri asupra nodurilor din regiunile Harkiv şi Doneţk precum şi prin perturbări în regiunea Kirovohrad. Un atac cu drone în regiunea Poltava a avariat miercuri seara o staţie de alimentare cu combustibil, provocând un incendiu şi rănirea altor patru persoane, potrivit serviciilor de urgenţă.

Forţele aeriene ucrainene au anunţat că au doborât 48 din cele 75 de drone lansate de Rusia şi au raportat 26 de atacuri cu drone în şase regiuni, transmite REUTERS preluată de RADOR RADIO ROMÂNIA.