Fostul secretar general al PNL Bistrița-Năsăud, Gabriel Ștefoi, a demisionat din partid. Acesta spune că „această alianță toxică PNL&PSD” nu îl reprezintă. Ștefoi și-a anunțat decizia pe pagina sa de Facebook.

„Dragi prieteni, astăzi este un moment greu pentru mine, un moment pe care vreau să vi-l împărtășesc.

De când am intrat în politică, încă de pe vremea PDL-ului, am luptat pentru valori și principii pe care le-am învățat de la părinții mei, iar tot timpul am pus pe primul loc dezvoltarea comunității și sprijinul oamenilor din aceste comunități.

Am făcut politică cu sufletul și poate, de multe ori, din patimă și dorință prea mare de a face lucruri bune, am mai greșit, ducând lupte inutile fără sa văd poza mare politică. Dar niciodată nu am făcut rău intenționat și nu m-am îndepărtat de valorile și crezurile mele personale.

Tot timpul, cu frică de Dumnezeu și responsabilitate, am făcut în politică ce am crezut că este mai bine pentru județul nostru.

Astăzi am ajuns la o răscruce de drumuri.

Ținând cont de situația actulă politică și de deciziile proaste luate de conducătorii PNL prin alianța cu PSD, cu sufletul întristat îmi iau rămas bun de la PNL.

Am fost dedicat PNL-ului și oamenilor din partid, am muncit alături de această echipă de oameni frumoși și am luptat pentru un viitor mai bun!

Această alianță toxică PNL &PSD nu mă reprezintă.

Nu sunt un politician de carieră, dar sunt un om demn care nu-și calcă cuvântul și care dorește să meargă cu fruntea sus pe stradă. Această alianță a PNL-ului cu PSD este împotriva principiilor mele și împotriva firii.

Am promis tuturor celor care au fost alături de mine că nu voi fi compromite niciodată ideea de libertate prin asocierea cu PSD.

Iar pentru că s-au luat aceste decizii împotriva dorinței noastre, a membrilor simpli de partid, și pentru că liderii ne-au pus in fata faptului împlinit, nu pot să fac altceva să fac decât să îmi dau demisia din toate funcțiile pe care le dețin și din funcția de membru PNL.

Alături de liberalii din județ, am reușit, din poziția de secretar general, să ducem organizația PNL Bistrița-Năsăud pe podium:

• În 2019, la alegerile europarlamentare, am bătut PSD, am câștigat alegerile și am luat un scor de 38.28%.

• În 2019, la alegerile prezidențiale, în turul 1 am luat 48.76%, iar în turul doi 71.90%.

• În 2020, la alegerile locale am luat la Consiliul Județean 28,64%

• La alegerile parlamentare din 2020, am câștigat cu 32,22% .