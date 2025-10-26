FOTBAL: CFR CLUJ – FARUL CONSTANȚA 0-2, ÎN SUPERLIGĂ

Farul Constanța a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (2-0), sâmbătă seara, în deplasare, într-o partidă din etapa a 14-a a Superligii de fotbal.

Alexandru Ișfan (11) și Narek Grigorian (18) au marcat golurile oaspeților.

CFR a reușit să înscrie în min. 45, prin kosovarul Lindon Emerllahu, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid.

Portarul oaspeților, Alexandru Buzbuchi, a apărat mai multe șuturi trimise de jucătorii pregătiți de interimarii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus.

În min. 84, portarul Otto Hindrich (CFR) și atacantul Ionuț Cojocaru (Farul), intrat de două minute pe teren, s-au ciocnit violent în marginea careului gazdelor, ambii părăsind terenul. Dacă Hindrich a fost înlocuit cu Octavian Vâlceanu (debut la CFR), Farul a jucat în zece până la final, deoarece antrenorul Ianis Zicu efectuase toate schimbările.

CFR a suferit a treia înfrângere pe teren propriu în acest sezon. Pentru Farul este a doua victorie în deplasare.

Farul a încheiat o serie de cinci meciuri fără victorie, trei egaluri și două eșecuri.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 39 de ori, de 19 ori s-au impus ardelenii, de 13 ori au câștigat constănțenii, iar alte 7 partide s-au terminat la egalitate.

Partida a fost una specială pentru Ionuț Larie, căpitanul Farului jucând meciul său cu numărul 400 în Superliga României. El debutat chiar împotriva echipei CFR, pe 7 iunie 2006, în CFR Cluj – Farul Constanța 3-0. Larie a îmbrăcat și tricoul grupării din Gruia timp de trei sezoane (2014-2017), potrivit site-ului LPF.