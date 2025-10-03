FRANȚA: NOI PROTESTE ÎN AȘTEPTAREA PROIECTULUI DE BUGET

Sindicatele franceze au protestat din nou joi, 2 octombrie cerând mai multă echitate socială și fiscală, în așteptarea proiectului bugetului de stat pe anul viitor care ar putea propune măsuri de austeritate.

Potrivit Radio România Actualități, 75.000 de forțe de ordine au supravegheat protestele s-au desfășurat, în mare parte, pașnic.

Există însă temerea că acestea ar putea să degenereze pe timpul nopții, odată cu dispersarea participanților.

Au avut loc proteste în peste 250 de orașe, precizează Radio România Actualități. în așteptarea răspunsurilor la revendicări, potrivit liderului celui mai mare sindicat francez, CFDT, Marylise Léon.

„De la reforma pensiilor există o mare nemulțumire în rândul celor muncesc față de liderii politici, față de măsuri profund nedrepte și condiții care se deteriorează. Așteptăm rapid răspunsuri clare la toate revendicările: puterea de cumpărare, situația pensiilor, obligații pentru întreprinderile care primesc ajutor de la stat. Eu aștept forma finală a proiectului de buget pentru a vedea dacă răspunde cu adevărat problemelor concrete”, a declarat Marylise Léon, liderul celui mai mare sindicat francez, CFDT.

Este al treilea protest social în decurs de o lună în care țara nu a avut guvern cu puteri depline, singurul interlocutor al liderilor sindicali fiind premierul Sébastien Lecornu, numit de președinte la o zi după demiterea în parlament a cabinetului precedent.

Rămas până acum tăcut față de tensiunile sociale, președintele Emmanuel Macron încearcă să transmită mesaje pozitive, recunoscând că dezbaterile privind impozitele sunt legitime.