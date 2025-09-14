FUNCȚIONARII PUBLICI IES MÂINE ÎN STRADĂ: PROTESTE MASIVE LA UȘA LUI BOLOJAN

Este haos total în urma reformei administrației locale a Guvernului care anunță tăieri masive de personal. Mâine are loc un protest de amploare chiar la ușa lui Ilie Bolojan. Funcționarii publici ies în stradă în ziua în care Executivul ar trebui să adopte pachetul care pune în pericol administrațiile locale. Propunerea lui Bolojan este să fie tăiate 13.000 mii de locuri de muncă din primăriile din țară, însă premierul se lovește de nemulțumirile colegilor din coaliția de guvernare.

Este haos total în administrațiile publice din țară. De mai bine de două săptămâni, angajații din mai multe primării din țară se află în grevă generală.

Mâine, funcționarii publici vor veni în Capitală în fața Guvernului, chiar la ușa lui Ilie Bolojan, nemulțumiți de aceste măsuri care vin cu foarte multe concedieri. Acest lucru se întâmplă chiar în ziua în care Guvernul ar trebui să adopte pachetul privind reforma administrației locale.

Planul lui Ilie Bolojan este de a tăia 10% din locurile de muncă, ceea ce reprezintă undeva la 13.000 de oameni din primăriile și consiliile județene din țară acare ar urma să-și piardă locurile de muncă.

De partea cealaltă, Ilie Bolojan se lovește chiar de unii colegi din Coaliția de guvernare. Vorbim aici de social-democrați, care spuneau că ar trebui să se ia în considerare o reducere de cheltuieli din primăriile din țară și nu o tăiere drastică în ceea ce privește locurile de muncă.

Potrivit Realitatea PLUS, Ilie Bolojan spunea că ia în considerare demisia în cazul în care pachetul privind reforma administrației locale nu va trece sub forma în care a fost propus de acesta.