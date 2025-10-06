GEORGE SIMION, LA DUBLIN: ”SUNTEM ACEEAȘI NAȚIUNE, CHIAR DACĂ AM FOST SEPARAȚI ARTIFICIAL ÎNTRE ROMĂNII DIN ȚARĂ ȘI ROMÂNII DIN DIASPORA”

Președintele AUR, George Simion, s-a aflat ieri (duminică, 5 octombrie) la Dublin, unde s-a întâlnit cu o parte din comunitatea românească din Irlanda. În cadrul discuțiilor, liderul AUR a transmis un mesaj de unitate, reafirmând legătura indestructibilă dintre românii din țară și cei plecați peste hotare.

„Vă salutăm de aici din Dublin. Foarte mulți români aici, sunt filiala noastră de aici din Irlanda. Vă transmit un mesaj de iubire tuturor românilor din țară. Suntem aceeași națiune, chiar dacă am fost separați în mod artificial între românii din țară și românii din diaspora”, a spus George Simion.

El a precizat că în același timp cu întâlnirea din Irlanda au loc și alte evenimente similare în diaspora: „În același timp cu întâlnirea noastră din Dublin, are loc o întâlnire a filialei din Germania, la Dortmund. Colegii noștri din Londra se întâlnesc la festivalul viei și vinului”.

Președintele AUR a lansat și un apel către românii din țară, subliniind că lupta politică și morală a mișcării continuă:

„Apelul nostru pentru toți cei de acasă este: nu renunțăm nici la domnul Călin Georgescu, nici la cauza noastră justă. Ne rugăm pentru dumnealui și pentru națiunea română și pentru o Românie liberă.”

În final, George Simion a subliniat importanța solidarității între românii din toate colțurile lumii: „Vă îmbrățișăm pe fiecare dintre voi, nu e o mare plăcere să te plimbi așa prin străinătate, dar e o mare plăcere să vezi pe fiecare din oamenii aceștia că iubesc România și reprezintă viitorul României.”

Sursa: Realitatea din AUR