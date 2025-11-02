GEORGE SIMION, MESAJ PUTERNIC PENTRU ROMÂNI: „CĂLIN GEORGESCU ESTE OMUL CURAT ȘI DEMN DE CARE ȚARA ARE NEVOIE”

Liderul AUR, George Simion, susține revenirea la valorile morale și la bunul simț promovate de Călin Georgescu, pe care îl consideră un exemplu de demnitate și curaj. Simion spune că românii cinstiți nu mai cred minciunile sistemului și ale „soroșiștilor”, ci aleg să se alinieze principiilor promovate de Georgescu.

„Soluția este să revenim la normalitate, la bun simț, la moralitate, la o conducere curată și responsabilă din rândul oamenilor”, a declarat George Simion, subliniind că Georgescu este „un om liber, care nu-și pleacă fruntea în fața nimănui”.

Liderul AUR a afirmat că în fruntea țării ar trebui să se afle oameni demni, necorupți și apropiați de popor. „Unul din acești oameni care trebuie să fie chiar acolo, în fruntea țării, este domnul Călin Georgescu”, a spus Simion.

În opinia sa, Călin Georgescu reprezintă perfect valorile AUR, moralitate, demnitate și credință, iar sprijinul acordat acestuia este o declarație de principiu. „Noi, AUR, îl susținem pentru că reprezintă exact ceea ce noi credem. Românii nu mai pun preț pe minciunile ONG-ste și pe propaganda sistemului.”