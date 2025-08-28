GHEORGHE PIPEREA: „DACĂ IMPUN 5 PACHETE SEPARATE DE MĂSURI, AU FĂCUT PRAF CONSTITUȚIA”

Liderul AUR Gheorghe Piperea acuză guvernul Bolojan că încearcă să elimine posibilitatea opoziției de a depune moțiune de cenzură împotriva măsurilor de austeritate și că, prin cele 5 pachete separate, forțează mecanismele constituționale. Mai mult, Piperea susține că vrea să sesizeze Comisia de la Veneția.

„Mie nu-mi este clar ce înseamnă aceste 5 pachete separate. Înseamnă că își vor asuma răspunderea de 5 ori la rând? Dacă este așa, înseamnă că au făcut praf Constituția și că nu mai avem Parlament.

Să ai deja o asumare de răspundere și la 3 săptămâni distanță să mai ai încă o asumare a răspunderii e deja o forțare a Constituției.

Să vii acum și să spui că vei avea 5 astfel de asumări de răspundere una după alta, în așa fel încât, eventual, să elimini posibilitatea opoziției de a face moțiune de cenzură este mai mult decât abuziv și categoric CCR va trebui să ia atitudine.

Mă gândesc acum chiar că, în mod preventiv, ar trebui să sesizăm de urgență Comisia de la Veneția pentru democrația din drept pentru că este categoric că așa ceva nu este permis într-o democrație. N-ai cum, n-ai voie să forțezi niște mecanisme constituționale în așa fel încât să scoți din discuție, din dezbaterea democratică, Parlamentul”, a declarat Piperea.