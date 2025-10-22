GRINDEANU ARUNCĂ BOMBA. LEGILE RESPINSE DE CCR AR AVEA ȘI PROBLEME DE CONȚINUT

Sunt tensiuni uriașe în coaliția de guvernare, după ce Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților. Sorin Grindeanu susține că Ilie Bolojan ar trebui să plece acasă dacă mai continuă să ia decizii singur. Mai mult decât atât, liderul PSD a declarat că proiectul de lege trebuie să fie refăcut de la 0.

Președintele interimar al PSD a declarat că pachetul de măsuri de austeritate respins de CCR ar avea și probleme de conținut. Proiectul a fost respins deoarece nu a fost îndeplinită o procedură.

Sorin Grindeanu a declarat miercuri că proiectul Guvernului ar fi fost respins și din cauza problemelor de conținut.

„Înțeleg, pe surse, că proiectul dacă ar fi trecut de primul pas, ar fi avut obiecții și pe fond”, a declarat Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a explicat de ce a plecat din ședința de marți a coaliției.

„Lipsa dialogului m-a făcut să vin cu această soluție Am primit o doză mare de orgoliu și transmisii live în timpul ședinței”, a mai spus Grindeanu referindu-se la faptul că informația privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost aflată de jurnaliști la un minut după luarea deciziei.

PSD a propus formarea unui grup care să realizeze un nou proiect al legii pensiilor speciale. Propunerea a fost respinsă de ceilalți membri ai coaliției.

Sursa: Realitatea Din PSD