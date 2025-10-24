GRINDEANU, ÎNTÂLNIRE CU REPREZENTANȚII DIN JUSTIȚIE: ”TREBUIE SĂ DEBLOCĂM SITUAȚIA”

Sorin Grindeanu s-a întâlnit azi la Parlament cu reprezentanții judecătorilor și magistraților ca să discute pe măsurile de austeritate cerute de premierul Bolojan.

„Dialog constructiv astăzi, la Parlament, cu toți actorii relevanți din justiție. Așa cum am anunțat public, am inițiat o consultare în vederea elaborării rapide a unui proiect de lege privind pensiile magistraților care să răspundă cu adevărat așteptărilor românilor și să deblocheze tranșa de 231 de milioane de euro din PNRR până la data de 28 noiembrie.

Demersul meu vizează două obiective clare: deblocarea situației din justiție și formarea unui grup de lucru cu specialiști, sub coordonarea Parlamentului, care să identifice cu celeritate soluția legislativă constituțională. Le mulțumesc pentru deschidere președintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Elena Costache, președintei Înaltei Curți de Casație și de Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea și procurorului General, Alex Florența. De asemenea, apreciez implicarea ministrului Justiției, Radu Marinescu, a ministrului Muncii, Florin Manole și a vicepremierului Marian Neacșu. Eu cred că în politică dialogul este singura cale prin care poți obține rezultate pe termen lung. Sunt un om politic care respinge obtuzitatea și încăpățânarea, pentru că acestea nu duc niciodată la rezultate viabile. Acest demers trebuie dus până la capăt, alături de toți cei interesați și de bună-credință, de aceea lansez și celorlalți lideri ai coaliției invitația de a fi parte activă din soluție. Trebuie să folosim toate mijloacele parlamentare pentru a avea o soluție reală și constituțională la o problemă serioasă”, a declarat Sorin Grindeanu. Cel mai probabil, legat de pensionarea magistraților, se vor implementa, în noua variantă, cerințele președintelui Nicușor Dan. Adică pensionarea la limita legală de 75 de ani cu minimum 15 ani vechime. Magistrații se pot pensiona la 75 de ani, cu condiția să aibă o vechime de 15 ani în profesie. Această prevedere, alături de majorarea pensiei de la 75% din ultimul salariu, a făcut parte din dezbaterile legate de pensiile speciale, dar a fost o cerere specifică a judecătorilor Curții Constituționale, care au respins legea inițială.

