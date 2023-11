HAMAS a eliberat primii ostatici din Gaza – 13 israelieni, femei și copii, și 12 thailandezi au ajuns în Egipt – Anunțul lui Netanyahu

Un număr de 13 femei și copii ostatici israelieni au fost eliberați după 48 de zile în captivitate în Gaza. Alături de aceștia au fost eliberați și alți 12 cetățeni thailandezi care erau deținuți de Hamas. Toate cele 24 de persoane au fost preluate de Crucea Roșie în Egipt, a anunțat Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, relatează CNN.

Potrivit acordului convenit în cadrul armistițiului, pentru 13 ostatici deținuți eliberați, Hamas a cerut eliberarea din închisorile israeliene a 39 de palestinieni.

Hamas deținea 240 de ostatici israelieni, în Fâşia Gaza, de la atacul armat sângeros pe care l-a comis în Israel la 7 octombrie.

Eliberarea ostaticilor, la schimb cu eliberarea unor palestinieni deținuți în închisorile din Israel a fost convenită după armistițiul stabilit joi, 23 noiembrie.

