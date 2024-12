HOSSU: VOUCHERELE DE VACANŢĂ RĂMÂN ÎN VIGOARE, CU CONDIŢIA CA, DIN 1.600 LEI, JUMĂTATE SĂ FIE CONTRIBUŢIA SALARIATULUI

Voucherele de vacantă rămân în vigoare, cu condiţia ca, din 1.600 lei, jumătate să fie contribuţia salariatului, acestea fiind opţionale, a declarat sâmbătă preşedintele Cartel Alfa, Bogdan Hossu, la Palatul Victoria, după întâlnirea dintre sindicate, patronate şi premierul Marcel Ciolacu despre măsurile fiscale propuse prin „ordonanţa trenuleţ”.

„Datorită şi intervenţiei patronatului s-a decis că voucherele de vacantă rămân în vigoare, cu condiţia ca din 1.600 lei să existe o contribuţie din salariul propriu, a salariatului, pentru a obţine voucherul de 1.600, adică jumătate, 800 de lei. Este opţională obţinerea voucherului de vacanţă. Dacă dai 800 lei vei beneficia de voucher, nu dai 800 de lei, nu beneficiezi de acest lucru. Vrei voucherul de 1.600 de lei, trebuie să contribui cu 800 de lei”, a menţionat Bogdan Hossu.

La rândul său, Gabriel Predica, vicepreşedintele Federaţiei „Solidaritatea Sanitară” a subliniat că Guvernul va subvenţiona cu cel mult 800 de lei voucherele de vacanţă, însă nu au fost oferite detalii din perspectivă fiscală.

„Guvernul propune următorul lucru: el va subvenţiona cu cel mult 800 de lei, aşa este formulat articolul. Nu au ştiut să răspundă, totuşi, ce se va întâmpla din perspectivă fiscală. La momentul actual aceste vouchere de vacanţă sunt supuse impozitului pe venit, respectiv CASS”, a precizat Gabriel Predica.

În 20 decembrie, patronatele şi sindicatele din turism au transmis că protestează faţă de o posibilă eliminare a voucherelor de vacanţă din bugetul statului pe anul 2025, afirmând că această măsură va avea consecinţe catastrofale asupra sectorului, dar şi asupra altor industrii conexe şi „ar arunca România înapoi cu 20 de ani”.

Eliminarea voucherelor de vacanţă va afecta „grav” balanţa valutară, miliarde de euro vor lua drumul Greciei, Turciei, Bulgariei în loc să rămână în ţară, avertizau reprezentanţii Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), într-un comunicat transmis AGERPRES.

Potrivit ANAT, sindicatele anticipează revoltele angajaţilor care vor fi lipsiţi atât de prime, creşteri salariale, cât şi de concedii. Totodată, această măsură va avea consecinţe catastrofale pentru sector şi un impact negativ pentru industriile conexe.

Astfel, veniturile din turism, un sector vital pentru economia românească, vor scădea cu 30-40%, iar mii de români – în special cei cu venituri modeste – nu vor mai avea acces la vacanţe, tratamente de recuperare sau odihnă, în condiţiile în care aproape 16% dintre angajaţii din sectorul public au beneficiat pentru prima dată în viaţa lor de o vacanţă datorită acestor vouchere, precizat reprezentanţii ANAT.

Aceştia mai susţin că, prin eliminarea voucherelor de vacanţă, se va pierde încrederea investitorilor privaţi, care vor fi forţaţi să îşi reducă activitatea sau să îşi închidă afacerile, contribuind astfel la creşterea şomajului.

ANAT preciza că acest protest la care s-au alăturat patronatele, federaţiile, alianţele, asociaţiile din turism precum şi sindicatele este un ultim semnal de alarmă către Guvern: „Nu vă atingeţi de voucherele de vacanţă! Tăiaţi risipa şi ineficienţa publică. Dar nu omorâţi găina care dă ouă de aur. Nu omorâţi economia şi nici turismul românesc!”.

Pe de altă parte, Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) a lansat recent un apel către Guvernul României în ceea ce priveşte impactul „devastator” asupra industriei turismului pe care îl vor avea măsurile fiscale propuse prin „ordonanţa trenuleţ”, fără a fi însoţite de politici publice de compensare a impactului negativ şi dezvoltare a turismului de incoming şi susţinere a investiţiilor în domeniu.

FIHR a solicitat adoptarea de urgenţă a unor măsuri precum alocarea unui buget anual de promovare a României ca destinaţie turistică în cuantum de 10% din sumele economisite din eliminarea voucherelor de vacanţă (cu un impact semnificativ de până la 30% din piaţă), pentru a înlocui deficitul de turism intern creat şi pentru atragerea de turişti străini, ducând, astfel, şi la o diminuare a deficitului comercial din domeniu, actualizarea legislaţiei care să permită realizarea de bugete multianuale, fără de care în fiecare an participarea la evenimentele de început de an (târguri internaţionale sau alte manifestări sunt puse sub semnul întrebării şi, de multe ori, anulate), precum şi OPANT nr.65/ 2013, inclusiv clasificarea apartamentelor şi standardele ocupaţionale şi digitalizarea raportărilor – crearea de platforme pentru raportarea datelor, monitorizarea circulaţiei turistice, statistici, colectarea rapoartelor de la platformele online, respectiv evidenţierea aportului în PIB.

AGERPRES