HOTĂRÂRE ISTORICĂ ÎN DOSARUL „TELEPATIA”: CONDAMNAREA LUI DAN VOICULESCU AR PUTEA FI ANULATĂ

Joi seara, 11 septembrie 2025, instanța supremă a decis asupra dosarului „Telepatia”, deschizând calea spre anularea uneia dintre cele mai controversate condamnări post-decembriste – cea a lui Dan Voiculescu, condamnat în 2014 la 10 ani de închisoare.

Înalta Curte a constatat că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis abuz în serviciu prin modul în care a soluționat dosarul, considerat un instrument politic împotriva lui Voiculescu și a postului Antena 3, critic la adresa regimului Băsescu. Constatările au fost făcute chiar de președinta instanței supreme, Lia Savonea, potrivit Lumea Justiției.

Prin hotărârea pronunțată joi seara în dosarul 2655/1/2023, președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, a admis plângerile formulate de Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA, Sorin Pantiș, Jean Cătălin Sandu și Vlad Nicolae Săvulescu împotriva ordonanței de clasare dispuse de PICCJ în cazul Cameliei Bogdan.

Savonea a desființat ordonanța nr. 125/P/16 din august 2023, menținută prin ordonanța nr. 300/II/2/2023, și a schimbat temeiul clasării: de la art. 16 alin. 1 lit. a) și b) CPP („fapta nu există” / „fapta nu este prevăzută de legea penală”) la art. 16 alin. 1 lit. f) CPP („a intervenit prescripția răspunderii penale”).

Cu alte cuvinte, ÎCCJ a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a comis abuz în serviciu în modul în care a soluționat dosarul „Telepatia”, însă răspunderea penală s-a prescris.

Soluția ICCJ ar putea avea un impact major, și asta deoarece condamnații din dosarul “Telepatia” pot cere revizuirea deciziei de condamnare pronunțate în data de 8 august 2014 de Camelia Bogdan și judecătorul Alexandru Mihai Mihalcea, mai arată sursa citată.

Jurnaliștii luju.ro spun că revizuirea dosarului „Telepatia” este firească, având în vedere modul în care s-a desfășurat procesul, considerat o veritabilă execuție judiciară. Cazul – spun ei – a fost judecat de Camelia Bogdan, aflată în incompatibilitate, întrucât în timp ce dosarul se afla pe rol, aceasta a încasat 10.000 de lei de la un SRL contractat de Ministerul Agriculturii – parte în proces. Pentru această incompatibilitate, Bogdan a fost sancționată disciplinar de CSM, măsură menținută definitiv de Înalta Curte (transformând excluderea din magistratură în mutare disciplinară).

Tot în legătură cu modul în care a fost soluționat dosarul “Telepatia”, aceștia amintesc de dezvăluirile făcute de Traian Băsescu legate de implicarea generalului SRI Florian Coldea în cauza. Astfel, într-o discuție înregistrată și publicată de Sebastian Ghiță în 2017, Băsescu dădea detalii despre cât de spectaculos era Florian Coldea, despre cum a fost înlăturat prin arestare din complet judecătorul Stan Mustață și chiar despre cum decizia de condamnare din cazul Telepoatia era cunoscută cu trei zile înainte de pronunțare. Fostul șef de stat a vorbit la momentul respectiv și despre cum judecătoarea Camelia Bogdan i-ar fi dat 20 de ani lui Dan Voiculescu dacă ar fi putut.

Iată dezvăluirile lui Traian Basescu:

„Interlocutor: Si aveti inregistrari cu toti?

Traian Basescu: Coldea, doamna Kovesi, judecatoarea Camelia Bogdan. Ba, da\” sa vezi conversatia cand imi spuneau ca il luam pe Mustata din complet. Da? Hai baieti sa-l aruncam in aer! Vreti sa-mi distrugeti familia?

Interlocutor: Ce stat este asta, domnule presedinte?

Traian Basescu: Eu v-am spus de cateva ori, stat mafiot, na, eu stiu ce spun.

Interlocutor: Probleme cu dosarul Voiculescu?

Traian Basescu: Sa-i vezi cand vorbeau a doua zi dupa condamnarea, care cum le-o spusese cu trei zile inainte, s-a implinit. Cum imi spunea maine il luam pe Mustata si intra Bogdan. Sa-i vezi dupa o zi cand spuneau am vorbit cu Bogdan si a spus ca daca aveam codul penal ii dadea 20 de ani, a putut sa-i dea doar zece. Pe urma trage concluziile Coldea, stii. Sa-l vezi ce spectaculos e Coldea cand trage concluzii.

Interlocutor: Sunteti suparat pe ei.

Traian Basescu: Bogdan este, a intrat judecator in dosarul ginerelui. Un judecator care duce dosarul de-un an este schimbat si la ultimul termen a intrat Bogdan. Ba, Bogdan, eu te stiu cine esti!”

Minuta ICCJ:

„În baza art. 341 alin. (6) lit. c) C.proc.pen. admite plângerile formulate de petentii Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SĂ, Grupul Industrial Voiculescu și Compania SĂ, Pantiș Sorin, Sandu Jean Cătălin și Săvulescu Vlad Nicolae împotriva ordonanței de clasare nr. 125/P/16 august 2023 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și criminalistică, menținută prin ordonanță nr. 300/ÎI/2/2023 a procurorului – șef al Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe care le desființează în sensul că:

Schimbă temeiul de drept al clasarii dispuse pentru infracțiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 C.pen., cu referire la intimata Bogdan Camelia, din art. 16 alin. (1) lit. a) și respectiv, art. 16 alin. (1) lit. b) C.proc.pen., în art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., respectiv, a intervenit prescripția răspunderii penale. Menține celelalte dispoziții ale ordonanței de clasare. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă. Pronunțată în ședința din camera de consiliu, astăzi, 11.09.2025”.