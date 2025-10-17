IMAGINILE GROAZEI. UN OM PRINS SUB DĂRÂMĂTURI FACE CU MÂNA PENTRU A FI SALVAT – VIDEO

Imagini cutremurătoare au fost surprinse la scurt timp după explozie. Una dintre victime a rămas prinsă sub dărâmături și încearcă să ceară ajutor dând din mână. 

explozie devastatoare s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova. Trei oameni au murit, iar mai multe victime au fost transportate la principalele spitale din Capitală.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, cel mai probabil, imobilul va fi demolat, pentru că prezintă un risc major de colaps.

În paralel, există o serie de suspiciuni legate de cauzele tragediei, în condițiile în care operatorul de gaze a transmis că alimentarea fusese întreruptă, dar o persoană încă neidentificată ar fi redeschis valva respectivă.

Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii. 

