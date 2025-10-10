IMAGINILE ZILEI. SORIN GRINDEANU PLEACĂ DE LA CONGRESUL UDMR LA INTONAREA IMNULUI ȚINUTULUI SECUIESC. CE A FĂCUT ILIE BOLOJAN – VIDEO

În imaginile surpinse la cel de-al 17-lea Congres al UDMR, care a avut loc vineri, la Cluj, se vede cum în momentul în care începe să fie intonat imnul Ungariei și al Ținutului Secuiesc, președintele PSD a părăsit sala.

Nu același lucru l-a făcut și premierul Ilie Bolojan care a preferat să rămână alături de Victor Orban, însă gestul său este văzut de experții politici ca fiind unul greșit. Potrivit lor, premierul a picat într-o capcană.