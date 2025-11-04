INCIDENT BIZAR ÎN ARAD: UN SICRIU A CĂZUT DINTR-O MAȘINĂ MORTUARĂ, CHIAR PE O TRECERE DE PIETONI

Scene neobișnuite pe străzile din Arad. Un sicriu a fost surprins căzut dintr-o mașină mortuară, chiar în mijlocul unei treceri de pietoni. Momentul a fost filmat de un trecător și a stârnit rapid reacții în mediul online.

Incidentul s-a produs în plină zi, într-o zonă circulată a orașului. În imagini se poate vedea sicriul rămas pe carosabil, în fața zebrei, după ce capacul vehiculului funerar s-ar fi deschis în mers. Martorii spun că șoferul nu și-ar fi dat seama imediat de cele întâmplate. Deocamdată, nu se știe dacă în interior se afla sau nu un corp neînsuflețit.

Autoritățile urmează să verifice circumstanțele în care s-a produs incidentul și dacă firma de pompe funebre a respectat normele de siguranță pentru transportul funerar.

Nu este prima dată când un astfel de incident are loc în Arad. În 2018, un sicriu în care se afla un defunct a căzut dintr-o mașină a unei firme de pompe funebre, tot în oraș. Atunci, un martor a filmat întreaga scenă și a postat imaginile pe rețelele de socializare, unde au devenit virale.

În înregistrare, se vedea cum angajații firmei încercau să ridice sicriul de pe carosabil, în timp ce un echipaj al Poliției Locale ajunsese la fața locului pentru a gestiona situația.

Sursa: realitatea.net