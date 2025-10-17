ÎNREGISTRAREA DINTRE UN POMPIER ȘI UN ANGAJAT DISTRIGAZ, SURPRINSĂ IMEDIAT DUPĂ EXPLOZIA DIN RAHOVA

Tragedia din cartierul Rahova, unde o explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață un bloc cu opt etaje, a scos la iveală noi detalii privind evenimentele care au precedat deflagrația.

O înregistrare apărută în spațiul public surprinde o discuție tensionată între un pompier și un reprezentant al companiei Distrigaz, care susține că alimentarea cu gaze fusese oprită încă din ziua anterioară tragediei.

În dialogul devenit viral, angajatul companiei afirmă că zona era deja izolată din cauza unei scurgeri de gaze:

Angajat Distrigaz: „Am venit să ajutăm, nu să… și am cerut la toți: spuneți-ne ce vreți, asta a fost.”

Pompier: „Cine ești?”

Angajat Distrigaz: „Distrigazul.”

Pompier: „Tu iei legătura și-mi oprești zona asta de gaz.”

Angajat Distrigaz: „Este oprită, zona asta e oprită de ieri.”

Pompier: „De când e oprită?”

Angajat Distrigaz: „De ieri după-amiază.”

Pompier: „De ce?”

Angajat Distrigaz: „Că au fost pierderi. Deci toate astea sunt oprite.”

Alimentarea fusese sistată cu o zi înainte

Conform Distrigaz Sud Rețele, echipele companiei ar fi intervenit joi, 16 octombrie, după ce locatarii blocului de pe strada Vicina nr. 1, sectorul 5, au sesizat miros de gaze. În urma verificărilor, specialiștii au confirmat scurgerile și au decis oprirea alimentării și sigilarea robinetului de branșament la ora 09:18, conform procedurilor legale.

Totuși, vineri dimineață, cu doar câteva minute înainte de explozie, compania a primit o nouă sesizare privind prezența gazului în clădire. Echipele de intervenție se aflau deja în drum spre locație când, la ora 09:07, s-a produs deflagrația.

Reprezentanții Distrigaz au precizat ulterior că sigiliul de pe robinet fusese rupt, aspect confirmat și de echipele ajunse la fața locului.

Bilanț tragic și anchetă în desfășurare

Explozia a distrus complet mai multe apartamente și a afectat grav structura blocului. Potrivit autorităților, trei persoane și-au pierdut viața, printre ele o femeie însărcinată, iar alte 13 au fost rănite, unele în stare gravă.

Blocul este considerat în prezent cu risc de colaps, iar accesul în imobil a fost complet interzis.

Polițiștii din Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au deschis o anchetă pentru distrugere din culpă urmată de dezastru.

Cercetările continuă pentru a se stabili cine a rupt sigiliul de la instalația de gaze și dacă exploziile puteau fi prevenite.