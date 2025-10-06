INSP: APROAPE 40 DE CAZURI DE INFECȚIE CU VIRUSUL WEST NILE, ÎNREGISTRATE DIN IUNIE

Un număr de 38 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 36 confirmate și două considerate probabile, au fost înregistrate în România, în perioada 2 iunie – 2 octombrie, transmite Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP).

Cele mai multe cazuri (12) au fost înregistrate în Capitală.

Recomandări pentru populație

Cazurile au fost înregistrate în Bucureşti (12) şi în judeţele Alba (1), Brăila (5), Cluj (1), Dolj (1), Dâmboviţa (1), Galaţi (6), Ilfov (1), Iaşi (2), Prahova (1), Sălaj (1), Timiş (2), Teleorman (1), Tulcea (1), Vâlcea (1), Vrancea (1), notează Agerpres .

Este vorba despre 20 persoane din grupa de vârstă 70 – 79 de ani, şase din grupa de vârstă 60 – 69 de ani, şase de 50 – 59 de ani şi trei din grupa de vârstă peste 80 de ani şi câte una din grupele de vârstă 10 – 19 ani, 40 – 49 de ani, 30 – 39 de ani.

În acest context, specialiştii recomandă populației să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte adecvată, să utilizeze substanţe chimice repelente, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă prin plase de protecţie la ferestre, să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.