ÎNTÂLNIRE TRUMP – ZELENSKI LA WASHINGTON: CHINA SPERĂ ÎNTR-UN ACORD „ACCEPTABIL PENTRU TOATE PĂRŢILE”

China și-a arătat luni speranță într-un acord „acceptabil pentru toate părțile” în privința Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Casa Albă între Donald Trump, Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni.

Trump a declarat că omologul său ucrainean ar putea pune capăt războiului cu Rusia „aproape imediat”, dar a exclus posibilitatea ca Kievul să recâştige controlul asupra peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, şi să adere la NATO.

Preşedintele ucrainean va purta mai întâi discuţii individuale cu Trump, începând cu ora 17:15 GMT, iar ulterior, la 19:00 GMT, li se vor alătura şi preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

„Sperăm că toate părţile şi toţi actorii vor participa la discuţiile de pace la momentul oportun şi vor ajunge la un acord de pace just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil cât mai curând posibil”, a declarat Mao Ning, purtătoare de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe chinez, într-o conferinţă de presă.

China „este încântată să vadă că Rusia şi Statele Unite menţin contactul, îşi îmbunătăţesc relaţiile şi promovează o soluţionare politică a crizei ucrainene”, a subliniat ea.