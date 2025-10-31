JANDARMERIA CAPITALEI ARE UN NOU ȘEF. COLONELUL TOMA MARIUS CEZAR PREIA CONDUCEREA DIN 1 NOIEMBRIE

De către
Realitatea de Bistrita
-

Începând cu 1 noiembrie, Jandarmeria București va avea un nou comandant. Colonelul Toma Marius Cezar a fost împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București, potrivit unui comunicat oficial.

Funcția era vacantă de la sfârșitul lunii august, după ce generalul-maior Cătălin Stegăroiu a fost numit prim-adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române.

Până acum, colonelul Toma Marius Cezar a condus Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș. Decizia de numire a fost luată în urma unui proces de analiză internă care a vizat mai multe aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea conducerii la nivelul Jandarmeriei Capitalei.

Colonelul Cezar este dublu licențiat în Științe juridice și Științe economice și are o experiență îndelungată în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București gestionează unele dintre cele mai complexe misiuni operative din țară, fiind responsabilă de ordinea publică și securitatea evenimentelor majore din Capitală.

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.