KIM JONG UN ȘI VLADIMIR PUTIN, LA PARADA MILITARĂ DE LA BEIJING

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, va asista la o paradă militară la Beijing, acesta fiind considerat primul său eveniment de nivel internațional alături de alți șefi de stat.

Parada din 3 septembrie, numită „Ziua Victoriei”, marchează 80 de ani de la războiul Chinei împotriva Japoniei și sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, notează BBC.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, se va număra și el printre cei 26 de șefi de stat așteptați la eveniment.

China intenționează să își prezinte cele mai noi arme, inclusiv sute de avioane, tancuri și sisteme anti-dronă, prima ocazie în care noua structură de forțe a armatei chineze va fi expusă integral într-o paradă.

Evenimentul, extrem de coregrafiat, va aduce în Piața Tiananmen zeci de mii de militari defilând în formații, inclusiv trupe din 45 de așa-numite eșaloane ale armatei chineze, alături de veterani de război.

Cu o durată de aproximativ 70 de minute, parada va fi supravegheată de liderul chinez Xi Jinping și va fi urmărită cu atenție de analiști și de puterile occidentale.

Prezența lui Kim la Beijing, alături de Putin și Xi, va fi nu doar un moment puternic vizual, ci și un succes diplomatic pentru liderul chinez.

Între timp, președintele american Donald Trump încearcă să ajungă la un acord cu omologul rus pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Săptămâna trecută, el a anunțat și că dorește să se întâlnească din nou cu Kim.

Prin organizarea paradei și participarea acestor lideri, Xi Jinping transmite că deține un rol-cheie în jocul geopolitic actual, având influență – chiar dacă limitată – asupra ambilor lideri.

Momentul este important și din perspectiva calendarului. Casa Albă a sugerat că președintele Donald Trump ar putea fi în regiune la sfârșitul lunii octombrie și este deschis unei întâlniri cu Xi.

Astfel, liderul chinez ar intra într-un eventual summit cu președintele SUA având deja discuții directe cu Kim și Putin, consolidându-și poziția de actor central.

Kim Jong Un nu a mai vizitat Beijingul de 6 ani – ultima dată a fost în 2019, la celebrarea a 70 de ani de relații diplomatice între China și Coreea de Nord.

Liderul nord-coreean, cunoscut pentru faptul că rareori călătorește în afara țării, a mers totuși de trei ori în capitala chineză în 2018, un an deosebit de intens pentru activitatea sa internațională.