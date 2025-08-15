LAVINIA VLAD, PACIENTA CU ARSURI TRANSFERATĂ ÎN BELGIA, A REUȘIT SĂ STEA ÎN FOTOLIU CU AJUTORUL UNUI ROBOT

Lavinia Vlad, pacienta cu arsuri pe 70% din corp internată 53 de zile la Spitalul Floreasca și transferată ulterior în Belgia cu multiple infecții, a reușit joi să stea pentru prima dată într-un fotoliu, fiind mutată cu ajutorul unui robot special.

Sora ei, Alina Alexandru, a povestit că Lavinia se temea de o durere similară celei îndurate în spitalul bucureștean, dar mutarea nu i-a provocat suferință. Deși i se promisese că va sta doar 15 minute, a rămas 50 de minute în fotoliu, bucurându-se că nu mai este imobilizată în pat.

Pacienta poartă acum doar haine compresive, iar bandajele de la brațe i-au fost scoase. În continuare face febră și există riscul unui șoc septic, însă starea generală s-a îmbunătățit, fiind scoasă și sonda nazală.

Alina Alexandru a criticat din nou condițiile de la Floreasca, unde spune că sora ei a fost lăsată cu plăgile neacoperite și fără suport psihologic, spre deosebire de tratamentul din Belgia.

Lavinia a fost rănită grav în urma exploziei centralei de apartament din locuința sa, în această vară, și a contractat mai multe bacterii în timpul internării în România.

Familia îi mulțumește celor care au sprijinit transferul, considerând că este un pas esențial spre recuperare și întoarcerea acasă.

Pacienta a declarat că vestea că victimele exploziei din Bacău vor fi transferate rapid în centre specializate i-a adus speranța că alți mari arși nu vor trece prin experiențe similare.

