LIGA CAMPIONILOR: MAN A MARCAT DOUĂ GOLURI PENTRU PSV EINDHOVEN / CHIVU A CÂȘTIGAT CU INTER ÎN BELGIA

Dennis Man a marcat o dublă pentru PSV Eindhoven, în victoria cu 6-2 de pe teren propriu în fața celor de la Napoli, marţi seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a treia a grupei Ligii Campionilor la fotbal.
Românul a marcat prima oară în minutul 54, când echipa sa conducea deja cu 2-1. „Tricolorul” a dus scorul la 4-1 în minutul 80.
În minutul 19, Dennis Man a oferit o pasă decisivă, dar golul coechipierului său a fost anulat pentru ofsaid.
Este prima victorie pentru PSV Eindhoven în această ediție a Ligii Campionilor, care a mai înregistrat un egal și o înfrângere.
Ceilați românii din Liga Campionilor
Pafos, cu un om eliminat în primele minute și cu Vlad Dragomir integralist, a remizat 0-0, în deplasarea de la Kairat Almaty.
Până acum, formația cipriotă a acumulat două egaluri și o înfrângere.
Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins-o în deplasare, cu 4-0, pe Union St. Gilloise.
Pentru inter, este a treia victorie în trei meciuri în Liga Campionilor.
Celelalte rezultate ale serii:
Barcelona – Olympiacos, 6-1
Bayer Leverkusen – PSG, 2-7
Arsenal – Atletico Madrid, 4-0
FC Copenhaga – Borussia Dortmund, 2-4
Newcastle United – Benfica, 3-0
Villarreal – Manchester City, 0-2
Foto: REUTERS / Piroschka Van De Wouw