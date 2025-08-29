LIGA CAMPIONILOR: REAL MADRID – CITY, PSG – BAYERN ȘI CHELSEA – BARCELONA, CÂTEVA DINTRE CELE MAI ATRACTIVE MECIURI DIN GRUPĂ

Tragerea la sorți pentru meciurile fazei principale din Liga Campionilor, sezonul 2025/2026, a avut loc joi seară (28 august) la Monaco.

Au fost stabilite duelurile pentru echipele aflate în cele 4 urne valorice, urmând ca sâmbătă, 30 august, UEFA să stabilească programul complet de desfășurare al fiecărei etape în parte.

Cele mai interesante meciuri din faza principală a Ligii Campionilor:

PSG – Bayern Munchen

Arsenal – Bayern Munchen

Chelsea – Barcelona

Bayern Munchen – Chelsea

Real Madrid – Manchester City

Liverpool – Real Madrid

Real Madrid – Juventus

Inter – Liverpool

Inter – Arsenal

Liverpool – Atletico Madrid

Barcelona – PSG

Manchester City – Napoli

UEFA a anunțat astăzi o modificare importantă a programului meciurilor din competiția sa de referință. Începând cu ultimul act din 2026 de la Budapesta, ora de începere a finalei UEFA Champions League va fi mutată de la ora 22:00, ora României, la ora 19:00. Faza principală din Liga Campionilor debutează pe 16 septembrie.