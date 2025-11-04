LUNĂ DECISIVĂ PENTRU ROMÂNI: GUVERNUL STABILEȘTE SALARIUL MINIM

La ultima întâlnire nu s-a ajuns la un acord, chiar dacă țara noastră are o lege care stabilește valoarea salariului în funcție de mai mulți factori, potrivit realitatea.net.

Social democrații au avertizat că o înghețare va aduce sancțiuni din partea Comisiei Europene, dar ministrul de Finanțe respinge varianta.

Salariul oricum nu ajunge pentru un trai decent.

Acum – salariul minim brut – 4.050 de lei (300 de lei scutiți de taxe) / net – 2.574 de lei

Anul 2026 – salariul rămâne înghețat

Coșul de consum pentru o persoană – 4.322 de lei/lună

Directiva europeană – salariul minim între 47% și 52% din cel mediu brut.

În această lună, la Palatul Victoria, va avea loc o întâlnire între premierul Ilie Bolojan, sindicate și patronate, pentru a definitiva această discuție privind salariul minim pe economie în țara noastră. Știm de la ultima întâlnire, că în principiu, salariul minim pe economie va rămâne înghețat, așa cum a susținut și premierul în mai multe rânduri, de asemenea, la fel cum au cerut și patronatele.

Antrenorii spuneau că în cazul în care Executivul ar crește venitul minim pe economie, atunci unii dintre ei ar fi nevoiți să dea oameni afară. Aceștia au transmis că au deja costuri extrem de mari. Pe de altă, România are o directivă europeană care prevede actualizarea salariului minim în funcție de o serie de factori. Ar trebui să aibă o valoare cuprinsă între 47 – 52 % din venitul mediu brut pe economie. S-au făcut mai multe calcule, au fost analizate mai multe scenarii, iar la ultima ședință au fost propuse mai multe sume.

Cert este că și în cazul în care se va majora venitul, statul va fi cel mai mare câștigător pentru că majorarea va aduce la buget aproximativ 2 miliarde de lei.