LUNĂ DECISIVĂ PENTRU ROMÂNI: GUVERNUL STABILEȘTE SALARIUL MINIM

De către
Realitatea de Bistrita
-

Este luna decisivă pentru românii plătiți cu venitul minim. Guvernul va stabili dacă îngheață salariul așa cum vrea premierul Ilie Bolojan sau îl majorează pentru a aduce bani la buget.

