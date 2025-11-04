MARIUS BUDĂI: „SĂ NU MAJOREZI SALARIUL MINIM E O CRIMĂ SOCIALĂ. NU VOM REDUCE DEFICITUL SĂRĂCIND POPULAȚIA”

Deputatul PSD și fost ministru al Muncii, Marius Budăi, critică dur ideea înghețării salariului minim, pe fondul inflației care a erodat puterea de cumpărare a românilor. „Să nu majorezi salariul minim, din punctul nostru de vedere al PSD, este o crimă socială”, a spus Budăi la Prima News.

El a precizat că PSD va susține această poziție în coaliția de guvernare și prin ministrul Muncii, în cadrul Consiliului Național Tripartit. Social-democrații cer ca statul să păstreze cei 300 de lei netaxați din salariul minim, pentru a împărți efortul financiar cu mediul privat.

„Nu este o perioadă ușoară pentru firme, tocmai de aceea statul trebuie să participe la acest efort. Nu o să scădem deficitul sărăcind populația”, a adăugat Budăi.

El a subliniat că inflația îi lovește cel mai tare pe românii cu venituri mici și că orice majorare a salariului minim ajută economia, pentru că banii se întorc imediat în consum.

Fostul ministru a amintit și de obligația României de a respecta directiva europeană privind salariul minim decent, afirmând că discuțiile cu sindicatele și patronatele trebuie reluate până se ajunge la o soluție echitabilă.

Totodată, PSD vrea ca valoarea tichetelor de masă să crească de la 40 la 50 de lei, măsură menită să mai atenueze efectele scumpirilor.

