MARIUS LULEA (AUR) ACUZĂ: „STATUL A ALOCAT 17 MILIARDE PENTRU ÎNARMARE, ÎN TIMP CE ROMÂNII SUPORTĂ RESTRICȚII”

Statul face împrumuri de miliarde de euro în timp ce românilor li se impun măsuri draconice de la o lună la alta! Sunt acuzațiile lansate de prim-vicepreședintele partidului AUR, Marius Lulea. Acesta mai spune că statul a dat pentru înarmare 17 miliarde de euro.

„Poporul român primește încă o țeapă financiară. Atentie! 17 miliarde de euro. Interesant este cum cei care ne conduc îi consideră pe români niște prost și au venit în spațiul public spunând <<Ia uite ce mare realizare am făcut noi printr-un nu știu ce program Safe al Uniunii Europene. Putem să luam 17 miliarde de euro. Ce au uitat acești derbedei să spună este că această sumă colosală trebuie să se ducă pe înarmare.

Programul Safe reprezintă un program de împrumuturi. Da, deci Uniunea Europeană dorește ca România, Polonia și celelalte state din estul Europei să apere Uniunea Europeană, dar să o facem pe banii noștri.

Interesant este că derbedeii ăștia spun ca <<Lăsați ca dobânzile sunt foarte mici la acest credit>>. Nu are nicio importanță pentru ca atunci când se vorbește despre ratingul de țară, se ia în considerare toată datoria pe care o are România”, a declarat prim-vicepreședinte AUR.

Sursa: Realitatea din AUR