MARȘ LA 10 ANI DE LA TRAGEDIA DIN COLECTIV

Joi, la exact 10 ani de la incendiul devastator din Clubul Colectiv, sute de persoane participă la un marș în București pentru a marca tragedia care a curmat viața a 65 de tineri. Participanții cer, din nou, dreptate și trag un semnal de alarmă asupra faptului că niciun responsabil nu a plătit până acum pentru ceea ce s-a întâmplat pe 30 octombrie 2015.​

Organizatorii acțiunii spun că, după un deceniu, „corupția încă ucide în România”, infecțiile din spitale încă fac victime, bebeluși mor în maternități, iar marii arși nu au șansa unui tratament adecvat. Ei transmit că sistemul sanitar nu s-a schimbat semnificativ, la fel ca măsurile pentru prevenirea și gestionarea incendiilor în spațiile publice.​

Magistrații Înaltei Curți au decis în martie 2025 reluarea anchetei în Dosarul Colectiv 2, care vizează modul în care autoritățile au acționat după producerea incendiului. Până acum, niciun politician sau oficial responsabil nu a fost condamnat, dosarele fiind de-a lungul timpului clasate sau sentințele anulate, ceea ce accentuează sentimentul de nedreptate în rândul familiilor victimelor.​

Incendiul de la Colectiv a izbucnit pe 30 octombrie 2015, la concertul trupei Goodbye to Gravity, în urma unor artificii folosite pe scenă. Focul s-a răspândit rapid, iar în acea noapte 27 de persoane au murit pe loc, alte 162 au ajuns la spital, iar în următoarele săptămâni 37 de răniți au decedat din cauza arsurilor sau infecțiilor nosocomiale contractate în spitalele din București.​

Organizatorii marșului de joi au transmis că „dosarele clasate și sentințele anulate nu reprezintă justiție”, iar victimele merită ca toți cei responsabili „să fie trași la răspundere”. Ei îi cheamă pe oameni în Piața Universității, la ora 18:00, de unde vor porni către locul tragediei: „The day we give in is the day we die” („Ziua în care renunțăm e ziua în care murim”).