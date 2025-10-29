MAȘINA DIRECTORULUI MEDICAL ȘTEFANIA SZABO, GĂSITĂ MOARTĂ ÎN CAMERA DE GARDĂ A SJU BUZĂU, RIDICATĂ PENTRU CERCETĂRI

Masina Ştefaniei Szabo, directorul medical al SJU Buzău, găsită moartă, marţi dimineaţă, în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, a fost ridicată din curtea spitalului pentru cercetări. Familia medicului a solicitat ca la necropsia care va fi terminată în cursul zilei de miercuri să participe şi un medic legist independent. Potrivit unor surse apropiate anchetei, anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă a spitalului seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.

Anchetatorii au ridicat, miercuri dimineaţă, din curtea Spitalului Judeţean Buzău, maşina medicului Ştefania Szabo, găsită moartă cu o zi în urmă în camera de gardă a Secţiei Chirurgie, autovehiculul urmând să fie verificat.

Tot miercuri va fi făcută necropsia, iar la aceasta familia Ştefaniei Szabo a solicitat să fie prezent şi un medic legist independent.

Necropsia urmează să fie terminată în cursul zilei de miercuri, cu excepţia probelor toxicologice care vor fi trimise la IML, iar rezultatele acestora vor veni peste cateva zile.

Între timp, surse apropiate anchetei citate de news.ro afirmă că anchetatorii ar fi găsit în camera de gardă unde a fost descoperit trupul neînsufleţit al Ştefaniei Szabo seringi si o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care se presupune că medicul şi l-ar fi injectat.

