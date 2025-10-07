MĂSURI DISPUSE DE IGSU ÎN CONTEXTUL AVERTIZĂRILOR METEOROLOGICE

În contextul emiterii, de către Administrația Națională de Meteorologie, a avertizărilor de ???? COD ROȘU, IGSU a dispus unităţilor subordonate luarea măsurilor necesare pentru prevenirea şi gestionarea cu eficiență a potențialelor situaţii de urgenţă care pot apărea.

Pentru acoperirea optimă a misiunilor, a fost dispusă măsura dislocării personalului și a tehnicii de intervenție care să acționeze în sprijinul echipajelor operative locale, după cum urmează:

❗de la ISU Suceava și ISU Botoșani ???????? ISU Constanța : 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

❗de la ISU Alba și ISU Harghita ???????? ISU Călărași: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

❗de la ISU Cluj și ISU Mureș ???????? ISU Ialomița: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă;

❗de la ISU Caraș-Severin și ISU Hunedoara ???????? ISU Giurgiu: 16 motopompe , 4 autocamioane, 2 microbuze, 2 bărci pneumatice și 2 autospeciale pentru muncă operativă.

Evoluția situației din teren este și va fi permanent monitorizată de către grupa operativă constituită la nivelul DSU și IGSU, astfel încât gestionarea situațiilor de urgență să fie realizată cu promptitudine.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire pentru situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU care poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play.