MEDICI CU DIPLOME DE CHIȘINĂU, ANCHETAȚI ÎN MEGA-OPERAȚIUNEA JUPITER

Mai mulți medici se află sub lupa procurorilor, fiind suspectați că și-ar fi obținut rezidențiatul în mod fraudulos la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chișinău. Deși tinerii doctori au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea studiilor efectuate în Republica Moldova, anchetatorii cred că studiile de Rezidențiat nu au fost efectuate în realitate.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ofiţeri din cadrul IGPR – Direcţia de Investigaţii Criminale au demarat o acțiune amplă, punând în executare, în cursul zilei de astăzi, miercuri, 5 noiembrie 2025, un număr de 14 percheziţii domiciliare la sediul unei instituţii publice şi la locuinţele unor persoane fizice din Bucureşti şi mai multe judeţe.

Aceste acţiuni se desfăşoară într-o cauză penală complexă, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi, a anunţat Parchetul General.

Ancheta vizează mai mulţi medici care au solicitat Ministerului Sănătăţii recunoaşterea titlurilor de calificare de medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, depunând în acest sens diplome de absolvire a rezidenţiatului pentru specialităţi diverse, printre care: medicină de urgenţă, ortodonţie, chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolară şi parodontologie.

Probele administrate de anchetatori ridică suspiciunea că studiile de rezidenţiat, care ar fi presupus prezenţa fizică obligatorie a medicilor rezidenţi la bazele clinice universitare din Chișinău, nu au avut loc în realitate, deoarece medicii rezidenţi se aflau în aceeași perioadă în România, unde erau angajaţi şi salarizaţi cu normă întreagă. În urma percheziţiilor, 12 persoane urmează să fie duse la audieri, în cazul în care vor fi depistate.

Sursa: Realitatea din Justitie