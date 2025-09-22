MESAJE DE AMENINȚARE TRIMISE PRIN E-MAIL. VERIFICĂRI ÎN ȘCOLI ȘI UNITĂȚI MEDICALE DIN BUCUREȘTI, MUREȘ ȘI PRAHOVA

Autorităţile au demarat verificări în mai multe unităţi de învăţământ şi în unităţi medicale din Bucureşti, după ce pe adresele oficiale au fost primite e-mailuri cu ameninţări. Într-unul dintre mesaje, expeditorul a scris: „Voi intra în şcoală cu două pistoale Beretta” şi a adăugat „Voi provoca un adevărat masacru”.

Poliţia Capitalei a anunţat însă că, în urma primelor verificări, nu au fost identificate indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală. Investigaţiile continuă pentru a determina originea mesajelor şi pentru a asigura siguranţa elevilor, personalului medical şi a cetăţenilor.

”La data de 21 septembrie, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare. După sesizare, structurile competente au desfășurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației. Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală. Menționăm că Poliția Capitalei și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip.”, au transmis, luni dimineață, polițiștii bucureșteni.

Mesaje similare au fost raportate şi în alte judeţe

Unităţi şcolare din Mureş şi unităţi medicale din Prahova au primit la rândul lor e-mailuri cu conţinut ameninţător, ceea ce a determinat o reacţie preventivă din partea autorităţilor locale.

”La data de 21 septembrie, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova a fost sesizat cu privire la faptul că două unităţi medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Din primele date rezultate din verificarile preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.”, au transmis, reprezentanţii IPJ Prahova.

”La data de 21 septembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din judeţ au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei.”, a transmis IPJ Mureş.

Sursa: Newsinn