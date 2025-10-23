META CONCEDIAZĂ 600 DE ANGAJAȚI DIN DIVIZIA DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ

Grupul Meta (proprietarul Facebook și Instagram) a decis să elimine aproximativ 600 de posturi din cadrul diviziei sale de inteligență artificială (IA), în încercarea de a raționaliza operațiunile după o amplă campanie de angajări, scriu unele publicații americane.

Potrivit New York Times, decizia urmărește să reducă „supraîncărcarea organizațională” acumulată după valul de recrutări masive destinate consolidării activităților Meta în domeniul IA.

Wall Street Journal precizează că o parte dintre angajații afectați de restructurare ar putea rămâne în companie, prin schimbarea funcției sau a departamentului.

Cele două publicații citează o notă internă trimisă de Alexandr Wang, directorul general al diviziei IA, care a explicat că aceste concedieri vor permite „luarea mai rapidă a deciziilor, cu mai puține niveluri de consultare”.

Contactată de AFP, compania Meta nu a oferit niciun comentariu oficial.

Gigantul condus de Mark Zuckerberg investește masiv în inteligența artificială, încercând să recupereze terenul pierdut în fața concurenților săi din cursa pentru „superinteligență” – o tehnologie ipotetică ale cărei capacități cognitive ar depăși inteligența umană, considerată „Sfântul Graal” al Silicon Valley.

La mijlocul lunii septembrie, Meta a prezentat ochelari inteligenți cu ecran integrat și funcții IA avansate, continuând strategia de fuziune între lumea reală și cea virtuală.

În august, compania a anunțat înființarea în California a unei organizații de finanțare politică, menită să susțină candidații care promovează o reglementare mai puțin strictă a IA în fața competiției din China.