MII DE PALESTINIENI FUG DIN ORAȘUL GAZA PE MĂSURĂ CE TRUPELE ISRAELIENE AVANSEAZĂ

Mii de palestinieni continuă să părăsească orașul Gaza, în timp ce ofensiva terestră majoră a Israelului, menită să ocupe zona controlată de mișcarea islamistă Hamas, a intrat în cea de-a doua zi.

Organizația Națiunilor Unite estimează că cel puțin 650.000 de persoane rămân încă în oraș, în timp ce atacurile se intensifică, relatează BBC.

Statul evreu afirmă că obiectivul său este eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas și înfrângerea a până la 3.000 de combatanți în ceea ce descrie drept „ultimul bastion” al grupării, însă ofensiva a generat condamnări internaționale pe scară largă.

Liderii a peste 20 de organizații umanitare, inclusiv Save the Children și Oxfam, au avertizat că „situația inumană din Gaza este de neconceput”.

Un raport al unei comisii ONU de anchetă, publicat cu o zi în urmă, a concluzionat că Israelul a comis genocid împotriva palestinienilor din Gaza – o acuzație respinsă ferm de guvernul israelian.

Spitale vizate și victime civile

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a anunțat că spitalul de copii al-Rantisi a fost atacat de trei ori marți noapte, determinând evacuarea a aproximativ jumătate dintre pacienți.

Un reprezentant al spitalului a precizat că nu au fost victime, dar unitățile de aer condiționat, rezervoarele de apă și panourile solare au fost grav avariate. „Acesta este singurul spital specializat pentru copii bolnavi de cancer sau insuficiență renală”, a spus Fikr Shalltoot, directorul organizației Medical Aid for Palestinians.

Armata israeliană (IDF) a anunțat, miercuri dimineață, că a lovit peste 150 de ținte în orașul Gaza, în sprijinul trupelor terestre.

Presa israeliană relatează că IDF utilizează inclusiv vehicule vechi, încărcate cu explozibili și controlate de la distanță, pentru a ataca pozițiile Hamas.

Exodul spre sud

De zile întregi, coloane uriașe de palestinieni se îndreaptă spre sud, folosind căruțe, triciclete, camioane supraîncărcate sau mergând pe jos. Până acum, drumul principal de coastă spre zona desemnată de Israel drept „umanitară” în al-Mawasi a fost singura rută de evacuare. Miercuri, IDF a anunțat deschiderea temporară a unei a doua rute – drumul central Salah al-Din – pentru 48 de ore.

Totuși, mulți palestinieni spun că nu își permit să plece, costurile fiind uriașe: închirierea unui camion mic ar costa echivalentul a 900 de dolari, iar un cort pentru cinci persoane, aproximativ 1.200 de dolari. Organizațiile umanitare avertizează că zona „umanitară” este deja suprapopulată și incapabilă să susțină cei circa două milioane de oameni care ar urma să ajungă acolo.

Victime și proteste

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat că, în ultimele 24 de ore, 98 de persoane au fost ucise și 385 rănite de focul israelian, în timp ce patru persoane au murit de malnutriție.

De la declararea foametei în orașul Gaza, în luna august, numărul deceselor cauzate de lipsa hranei a ajuns la peste 150.

Între timp, familiile celor 48 de ostatici încă deținuți de Hamas – dintre care 20 se crede că sunt în viață – au protestat la Ierusalim, lângă reședința premierului Benjamin Netanyahu, exprimându-și temerile că ofensiva pune viețile acestora în pericol.

Reacții internaționale

Papa Leon al XIV-lea a declarat că situația palestinienilor din Gaza este „inacceptabilă” și a reiterat apelul la încetarea focului.

Uniunea Europeană a anunțat că analizează impunerea unor sancțiuni împotriva Israelului pentru conduita sa în timpul războiului și pentru avansarea proiectului de colonizare E1 din Cisiordania, care ar diviza teritoriul ocupat.

ONU a avertizat că intensificarea ofensivei va împinge populația civilă „într-o catastrofă și mai profundă”.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, de la începutul războiului, declanșat după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, cel puțin 65.000 de palestinieni au fost uciși, aproape jumătate fiind femei și copii.