MINISTRUL AGRICULTURII ÎI CEARTĂ PE ROMÂNI CĂ MĂNÂNCĂ AVOCADO ȘI MOZARELLA ÎN LOC DE BRÂNZĂ ȘI ROȘII AUTOHTONE

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, le-a transmis românilor să consume produse locale, precum brânză românească și roșii, în loc de avocado și mozzarella. El a explicat că importurile ridicate duc la creșterea deficitului comercial.

Declarația a fost făcută la prezentarea programului PSD de relansare economică, acolo unde ministrul a afirmat că „avocado este pe primul loc” și că „un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România”.

Replica a venit imediat din partea unui jurnalist prezent: „Domnule ministru, mă scuzați, cred că n-ați mai fost demult la piață și nu știți cât costă un kilogram de roșii”. În realitate, un avocado se vinde cu 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.

Florin Barbu este același ministru care, în primăvară, îl invoca nostalgic pe Nicolae Ceaușescu într-un discurs despre stuful din Delta Dunării.

Sursa: Newsinn