MINISTRUL SĂNĂTĂȚII, DETALII DESPRE STAREA VICTIMELOR EXPLOZIEI DIN CALEA RAHOVEI

Misiunea de căutare-salvare a victimelor exploziei din calea Rahovei este în plină desfățurare, anunță, la Realitatea PLUS, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„La nivelul Ministerului Sănătății a fost realizată o celulă de criză în care au fost incluse spitalele care vor răspunde acestei situații: Spitalul de Urgență, Spitalul Floreasca, Spitalul Elias, Spitalul Bagdasar Arseni, Spitalul Militar și Spitalul Grigore Alexandrescu.

Sunt două decese, 13 pacienți au fost transportați la spital, dintre care 2 copii la Grigore Alexandrescu. O victimă a refuzat transportul la spital. Un pacient cu arsuri severe a fost transferat la Bagdasar.

Sunt în contact permanent cu Raed Arafat, cu cei de la DSU, și coordonăm integrat activitatea de la nivelul incidentului, unde colegii de la serviciul de ambulanță SMURD Terapie intensiva mobilă acționează la fața locului pentru acordaeea primului ajutor, identificarea victimelor, respectiv cu managerii unităților medicale de care v-am spus pentru coordonare.

Dacă numărul victimelor crește, vom extinde numărul de spitale care vor prelua pacienții și care vor funcționa în regim de Cod Alb de urgență.

Am solicitat un necesar de consumabile medicale dacă e nevoie să transferăm din alte unități medicale.

Coordonăm unitățile sanitare astfel încât să putem face față acesetei situații de urgență”, a declarat, la Realitatea PLUS, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.