MINISTRUL TRANSPORTURILOR: „NU VOI TOLERA SINECURILE ȘI SALARIILE LIPSITE DE BUN SIMȚ”

Ciprian Șerban, noul ministru al Transporturilor, anunță tăieri masive de indemnizații pentru membrii Consiliilor de Administrație din companiile aflate în subordinea ministerului. Acesta spune că nu acceptă salarii uriașe în timp ce populația suportă măsuri de austeritate.

„La începerea mandatului, am cerut o situație a tuturor CA-urilor din societățile și instituțiile aflate în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Tot atunci, am luat act și despre mărirea indemnizațiilor pentru membrii Consiliului de Administrație de la Tarom. Am solicitat tuturor celor în drept un plan clar de eficientizare și restructurare. Voi uza de toate prerogativele pe care le am pentru ca indemnizațiile tururor membrilor de CA din societățile și instituțiile aflate în subordonare să scadă drastic”, a transmis Șerban pe Facebook.

Mesajul vine în contextul crizei bugetare și al valului de nemulțumiri provocate de măsurile de austeritate impuse de Guvern. Ministrul spune că nu va accepta tratamente privilegiate pentru unii, cât timp ceilalți sunt puși la plată.

„Nu voi tolera sinecurile și salariile lipsite de bun simț, în vreme ce o țară întreagă va trece printr-o perioadă grea”, a avertizat Șerban.

Declarațiile sale apar în aceeași zi în care peste 2.000 de profesori au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva înghețării salariilor și tăierii sporurilor.

Decizia de a reduce indemnizațiile vine și pe fondul scandalului de la Tarom, unde membrii CA și-au crescut veniturile, deși compania este în continuare dependentă de ajutoare de stat și restructurări.

Ministrul promite controale și măsuri ferme, spunând că eficiența trebuie să fie prioritatea zero în toate instituțiile publice din subordine.

Este pentru prima dată în ultimii ani când un oficial din Transporturi anunță public că va reduce drastic cheltuielile administrative, într-un sector cunoscut pentru sinecuri și numiri politice.