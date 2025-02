MIRON MITREA, DEZVĂLUIRI INCENDIARE DESPRE MANEVRELE LUI VICTOR PONTA: ”ESTE O CREAȚIE A SISTEMULUI. ÎI FACE JOCUL LUI NICUȘOR DAN”

În cadrul emisiunii „Culisele Puterii” de la Realitatea Plus, analistul politic Miron Mitrea a adus în discuție strategiile de culise ale lui Victor Ponta. Mitrea a susținut că Ponta este o „creație a sistemului” și a conturat un tablou clar al interacțiunilor sale cu personaje din structurile de putere, precum George Maior, fost director al SRI.

Potrivit lui Mitrea, USL (Uniunea Social Liberală) a fost inițial o construcție politică forțată, creată din presiuni interne, dar distrusă ulterior din motive strategice, la ordinul lui George Maior.

Mitrea a adus în discuție și comportamentul actual al liderului PSD, Marcel Ciolacu, criticându-l pentru că nu face față provocărilor pe care le ridică prezența lui Victor Ponta în cadrul partidului. Potrivit acestuia, Ponta ar putea să joace un rol decisiv în candidatura lui Nicușor Dan, contracandidatul lui Crin Antonescu, în contextul alegerilor viitoare.

„Hai sa o luam cu inceputul, daca tot vorbim de Victor Ponta si de 2009 si de USL. USL a fost construit de Victor Ponta si de Crin Antonescu datorita presiunilor din partid, nu a fost intentia lor. Stiu, eram acolo. USL a fost distrus de Victor Ponta la ordinul lui George Maior, la acel moment directorul SRI si care visa sa fie prim ministru. Victor nu ar fi vrut sa candideze atunci la presedintie, ar fi vrut sa ramana prim minstru ca ii placea si se simtea bine. A fost impins de George Maior sa candideze la Cotroceni. George își facuse si guvernul si programul de guvernare. Ca sa inteleaga foarte bine cei care nu stiu istoria, mai ales cei mai tineri, Victor Ponta a fost ales in fruntea PSD la congres cu spijinul declarat si puternic al lui George Maior. Daca spune vreunul dintre ei altceva, o sa le spun discutiile pe care le-am avut eu cu ei, cu fiecare in parte despre acest subiect. Ca am discutat atunci si i-am refuzat, si pe George si pe Victor.

El este un om al sistemului, este o creatie a sistemului, luat de Adrian Nastase dintr-un serviciu de informatii, pus sef al Corpului de Control al primului ministru. Nu am spus ca este la ora actuala, spun ce stiu. A iesit dintr-un serviciu, a fost numit la Secretariatul General al Guvernului, dupa care George Maior, nasul lui, dupa cum foarte bine stim, din casatoria a doua, cea cu Daciana, cea care s-a terminat recent, a fost cel care l-a impins in varful partidului si dupa aceea prim ministru. Chiar isi aduc aminte colegii din PSD care ma asculta acum ca foarte des Victor pleca cu niste idei din discutiile care aveau loc la conducerea partidului si a doua zi venea cu altele.

Deci Victor Ponta este o creatie a sistemului. Ca la un moment dat el s-a certat cu o parte din sistem, cu Codruta si cu Coldea si acestia au facut niste dosare, este adevarat, dar probabil s-au impacat intre timp.

Ce se intampla acum. In primul rand vreau sa fac o precizare. Nu sunt de acord cum se comporta Marcel Ciolacu cu Victor. Trebuie dat afara din partid. Daca nu e dat afara, opinia publica il va pune intr-o intelegere cu Marcel Ciolacu. Victor Ponta acuma ii face jocul lui Nicusor Dan. El este un om care atacandu-l pe Crin Antonescu, care este, dupa parerea mea, cea mai buna solutie pe care cele patru grupuri politcice puteau s o gaseasca sa il puna impotriva lui Calin Georgescu, ii face jocul lui Nicusor Dan.

Pentru ca se pune problema cine va fi contracandidatul lui Calin Georgescu, iar la ora actuala este evident ca sunt doi oameni care se lupta pentru aceasta pozitie: Nicușor Dan si cu Crin Antonescu. Pozitia lui Victor Ponta este evident in favoarea lui Nicusor Dan. De ce? pentru ca acei papusari care l-au sprijinit pe Nicusor Dan de-al lungul timpului sunt cei care stau si in spatele lui Victor Ponta acum.

Voi ii spuneti in cadrul emisiunilor voastre Statul Paralel. Eu am spus tot timpul ca este o organizatie ilegala formata din indivizi care au ajuns la un moment dat la putere, l-au pacalit pe Traian Basescu si au pus mana pe o buna parte din decizia care poate exista in Romania. Nu ii stim pe toti. Sigur, s-au mai certat intre ei, s-au mai impacat, ei sunt in spatele lui Victor, tot ei sunt si cei care il sprijina pe Nicusor Dan. S-au mai dus si in USR, au mai parasit USR, ca asa se intampla cu grupurile astea de influenta, care sunt in servicii, sunt in afaceri, sunt legaturi complexe. Victor Ponta, in pozitia pe care o are, il spijina pe Nicusor Dan impotriva lui Antonescu iar PSD in frunte cu Marcel Ciolacu, daca nu il exclud imediat din partid, in perioada imediat urmatoare, fac o greșeala majora pentru ca devin in ochii opiniei publice partasi la aceasta manevra”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

Sursa: Newsinn