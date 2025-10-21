MOMENT ISTORIC LA TOKYO: JAPONIA ARE PRIMA FEMEIE PREMIER! SANAÉ TAKAICHI A FOST ALEASĂ ÎN FRUNTEA GUVERNULUI

Pentru prima dată în istoria sa, Japonia are o femeie prim-ministru. Parlamentul de la Tokyo a ales-o marți pe Sanae Takaichi, lidera Partidului Liberal Democrat, după trei luni de blocaj politic.

Takaichi, cunoscută pentru orientarea sa conservatoare și admirația față de Margaret Thatcher, promite o guvernare fermă, cu mai multe femei în funcții de conducere decât oricând până acum.

Noul premier vine cu o agendă ambițioasă: relansarea economiei, combaterea declinului demografic și creșterea reprezentării de gen, într-o țară unde doar 15% dintre parlamentari sunt femei.

Victoria sa a fost salutată de piețele financiare: Bursa de la Tokyo a atins niveluri record imediat după votul din parlament.

Sanae Takaichi îl înlocuiește pe Shigeru Ishiba, care și-a dat demisia împreună cu întreg cabinetul, după un an la conducerea guvernului.

Deși alegerea sa marchează o premieră istorică, experții cred că prioritățile ei vor rămâne în zona politicilor conservatoare, fără o accelerare majoră în domeniul egalității de gen.

Totuși, accederea unei femei în cea mai înaltă funcție politică a Japoniei deschide un nou capitol pentru o societate unde barierele culturale și sociale au împiedicat mult timp femeile să ajungă la vârful puterii.

