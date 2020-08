Continuăm astăzi cu cea de-a doua parte a interviului pe care fostul procuror Mircea Negulescu l-a acordat la Realitatea Plus cu informații halucinante. Vă prezentăm la acest moment detalii despre trocuri politice pe sume imense de bani, dar și pentru interese în numirile în funcții cheie. Mai mult, procurorul Negulescu ne povestește despre numirea Laurei Codruța Kovesi în funcția de procuror șef al DNA, dar și despre când a avut loc ruptura în celebrul stat paralel.

Negulescu: La un moment dat mi-a spus că a participat la o discuție, la care participau avocații domnului Vlad Cosma, că mi se pregătește ceva, lucru care ulterior s-a dovedit a fi real. Și dacă aș fi dispus să zic ceva de doamna Kovesi, toată situația mea ar fi rezolvată pe loc. Am rămas surprins de dialogul respectiv.

Leca: Vi se propunea un târg? S-o livrați pe doamna Kovesi?

Negulescu: Dacă-mi permiteți, da, da, da și la un moment dat.. adică ce să spun eu de Kovesi? Cică nu contează, spune o minciună, că noi dintr-un bulgăre facem o avalanșă.

Muzgoci: Asta a fost exprimarea?

Negulescu: Exact, adică, la modul l-am citat pe domnul respectiv.

Muzgoci: Vorbim de un domn de afaceri?

Negulescu: Cred că e chiar un om de afaceri, din punctul meu de vedere. Păi cred că într-o manieră a încercat să-mi transmită un mesaj. În situația aia vă dați seama că nu eram într-o situație psihică prea bună și am spus că eu nu pot să fac așa ceva că mă bate Dumenzeu. Nu pot să spun niște minciuni despre Kovesi.

Muzgoci: Dar de ce v-ați dus de prima dată la domnul acesta?

Negulescu: Nu m-am dus chiar de prima dată… nu, nu, nu… Îl cunoșteam din activitatea profesională. A insistat de mai multe ori… că trebuia să-mi găsesc și eu un serviciu și atunci am

acceptat. Eu, de bună credință, am crezut că într-adevăr ar fi vrut să-mi ofere un job. Nu vă spun că și acum înainte să fiu reținut m-a căutat de câteva ori și l-am blocat pe telefon.

Leca: Să contextualizăm puțin pentru publicul larg momentul. Ați spus 2017…

Negulescu: Nu mai eram magistrat, 2017, da.

Leca: Kovesi avea peste 1 an (da) să fie demisă din funcție, adică era începutul luptei. A unei părți a clasei politice la dărâmarea din funcție a LCK.

Negulescu: V-am spus și în interviul precedent că nu am…

Leca: Ați spus avocați ai familiei Cosma?

Negulescu: Așa mi-a spus domnul respectiv. Că a stat la o masă și a auzit această discuție și

chiar se scuza încercând să-mi spună ca să nu am reprezentarea că e vorba de un șantaj și

că el ar face parte din acest șantaj.

Leca: Era un târg mai degrabă, nu?

Negulescu: Din punctul meu de vedere era un șantaj, vă dați seama că eram disperat.

Leca: Nu, din punctul lor de vedere… Vi se oferea imunitate, asta era cumva…

Negulescu: Și nu conta ce spun, să spun o minciună adică ce minciună… nu știu. Orice minciună. Ca noi dintr-un bulgăre facem o avalanșă (dar nu v-a dat un exemplu?) Nu, pentru că vă dați seama după ce am spus lucru ăsta, am zis că nu pot să fac așa ceva, că mă bate Dumnezeu. Ce să spun eu de femeia aia?

Muzgoci: Vă întreb că din jurul familiei Cosma și Vlad Cosma e posibil să aibă o

înregistrare…

Negulescu: Dacă are curajul și moralitatea… să v-o aducă. Dacă are curajul și moralitatea

și verticalitatea care ar trebui s-o aibă orice om, să vină să v-o predea dvs.

Leca: Din acel moment ați mai avut o astfel de solicitare? Sau în ideea acesteia…

Negulescu: Da… O să vă explic altă situație care e tot un om de afaceri al cărui nume chiar

nu vreau să-l dau că mi s-a părut un tip extraordinar de corect. La un moment dat m-a sunat pe Whatsapp și mi-a spus că urmează ca familia Cosma să prezinte tot felul de lucruri referitoare nu doar la mine, dar și la colegii mei de a DNA. I-am explicat că nu mai sunt procuror și nu mai iau legătura cu colegii de la DNA, dar eu îl sfătuiesc să meargă la ședința din Ploiești să vobească cu domnul Onea și să povestească … Mesajul pe care ar fi trebuit să-l trimită procurorilor de acolo ca să timoreze domnul respectiv. Ca d-aia cred că e de bună credință. A mers. A avut o discuție cu o

colegă de-a mea și cu o polițistă. Discuție înregistrată și a făcut obiectul unei plângeri pe care colegii mei au făcut-o la DNA structura centrală. Referitoare la o infracțiune de șantaj pe care familia respectivă o făcea nu numai împotriva mea, ci și a colegilor mei.

Era acel stick pe care eu l-am ridicat… eu… polițiștii l-au ridicat cu ocazia percheziției și de pe care au fost recuperate niște date exact cum sunt hârtiile astea din față.

Din care rezultă efectiv cum se împărțea ȘPAGA pe lucrările publice. Cât costau lucrările publice cu TVA. Cât reprezenta de fapt lucrarea în mod efectiv. Care era câștigul lor și ei împărțeau frumos. Adică două treimi dădeau din câștig societății comerciale care executa lucrarea. Și 1/3 o împărțeau.

Și ei acolo, la un moment dat, aparea V și R. Bineînțeles că l-am chemat pe domnul Răzvan Alexe care el putea să spună că e Vladimir Putin și Voronin sau orice altceva. Și mi-a zis nuu…. E Vlad Cosma și R sunt eu. Lucrări publice din bani publici. Adică din banii CJ, unde tatăl lui Vlad Cosma, domnul Mircea, era președintele CJ.

Muzgoci: Stickul acesta a reprezentat un obiectiv. Înțeleg…

Negulescu: Da, pentru că stick-ul ăsta era un stick care efectiv îi incriminează referitor la

faptele care le-au săvârșit și care în primă instanță I-au condamnat la 5 ani și la 8

ani și pe urmă am înțeles că nu știu ce s a întâmplat.

Leca: Care-i povestea stick-ului în prezent?

Negulescu: Păi bănuiesc că stick-ul trebuie să existe la dosarul cauzei.

Leca: Ați fost acuzat că e o probă pe care ați implanatat-o…

Negulescu: Da, că aș fi implantat eu datele respective în stick-ul respectiv, lucru care e

imposibil de realizat… La un moment dat i-am explicat și doamnei procuror Adina Florea că

orice mediu de stocare crează o interfață. Interfața asta presupune niște metadate

care îți stabilesc trei obiective: data formării fișierului, da. Data ultimei accesări și data ultimei modificări.

Negulescu: Pe mine ce m-a frapat foarte tare la momentul respectiv a fost, după discuția avută

la Anti-Fraudă, a fost poziția publică a lui Ponta care era prim-ministru atunci, nu știu

sigur, dar cred că era prim-ministru. Tot forța ca statul român să încheie contractul cu Gold

Corporation.

La un moment dat, din ce-mi amintesc, a încercat să dea o HG după care au apărut discuții în spațiul public că a trimis la Parlament Și Parlamentul a refuzat aceasta..

Leca: Victor Ponta a trimis în Parlament.

Negulescu: Asta apare în spațiul public, eu vă spun doar analiza pe care am făcut-o după discuția de la Anti-fraudă.

Leca: Iar Tal Silberstein a fost și consilier în campania pentru prezidențiale din 2014 a lui Victor Ponta.

Negulescu: Atunci încep lucrurile să se lege, eu vă spun că mi-e greu să fac niște aprecieri din maniera asta pentru că n-am făcut politica, eu am urmărit banii, da?

Și când am avut suspiciunea rezonabilă și mai mult decât suspiciunea rezonabilă, când am avut probe pertinente și concludente că cooperațiunea comercială e fictivă, în momentul ăla am pus sechestru asigurator pe suma respectivă care reprezenta obiectul material al infracțiunii de evaziune fiscală și de spălare de bani.

Muzgoci: Ați menționat mai devreme două nume foarte importante, Beny Steinmetz unul

dintre cei mai discreți miliardari din Israel, un om cu afaceri de ordinul miliardelor, care a ajuns în România după cum însuși declara la un moment dat, mă rog, nu Beny ci și Tal Silberstein, care erau parteneri de afaceri, au venit în România în 2002 aduși de Traian Băsescu, așa cum dânsul susține, adică. Prin declarația lui Tal Silberstein care a declarat acest lucru.

Muzgoci: Apare acest nume într-unul din aceste dosare din aceste firme despre care dumneavoastră vorbeați?

Negulescu: La momentul acesta mi-e greu să vă spun că da sau nu. E foarte simplu, cine vrea să vadă, merge la dosarul respectiv, ia actele respective și atunci lucrurile se clarifică. E simplu. Era o operațiune comercială care era nereală, am stabilit asta. Orice operațiune comercială nereală înregistrată în contabilitate, exista și suspiciunea rezonabilă că e vorba de o spălare de bani și eu nu am făcut altceva decât să-mi fac treaba. Să știți că, la momentul ăla, nu mă gândeam la politică, la cum nu mă gândesc nici acum. Eu doar mi-am făcut treaba și am încercat în așa fel încât să stabilim

adevărul judiciar.

Leca: Știți că, apropo de statul paralel, foarte multă lume îi atribuie nașterea de pe

vremea lui Traian Băsescu.

Leca: Forma de acțiune a statului paralel ați cunoscu-o și înainte de a ieși din magistratură?

Negulescu: Nu … am stat… Eu v-am spus încă o dată că n-am făcut parte din chestia asta.

Bănuiesc că dacă n-am făcut parte pentru că nu eram … am fost un tip incomod, era greu să vii

la mine și să încerci să faci vreun deal care… În schimb am stat și m-am gândit.

Mi s-a părut extraordinară faza cu bulgărele și avalanșa.

Leca: Apropo de asta, una din formele de acțiune ale Statului Paralel de pe vreama

lui Traian Băsescu era ca din momentul în care cineva îl supăra politic sau îl incomoda politic

sau era o piedică în planul politic, acționa prin diverse pârghii judiciare uneori. Dincolo

de cele politice.

Leca: Și aș reveni la vizita Elenei Udrea. Ar fi putut fi acea vizită o astfel de parte a acelui plan?

Adică a venit la dvs. a stat câteva ore, 2, 3, 4, ore…

Negulescu: Nu mai țin minte și chiar n-aș vrea să mint, bănuiesc că a fost înregistrată la poartă că aveam un registru și se poate stabili cu precizie timpul. (LECA: nu ne împiedicăm iî timpul petrecut la DNA Ploiești, ne împiedicăm în faptul că e o vizită, vizită care a fost mediatizată).

Negulescu: Da, da, nu de noi că nu eram interesați…

Leca: Evident că nu de dvs, că nu era de presă, dar de unde mediatizarea ar fi putut trimite diverse mesaje…

Negulescu: Da, e posibil, da.

Muzgoci: Nu vrem să ne îndepărtăm, domnul Negulescu, ați menționat în discuțiile noastre off

the record, în discuțiile noastre ajungea până la Traian Băsescu, cum?!

Negulescu: Analizând situația acum și am intrat și eu pe presă și am tot văzut… e

posibil să fi fost un deal între președintele țării și primul-ministrul la acea vreme.

”NU EXCLUD ACEASTA POSIBILITATE”

Muzgoci: Ce vă face să aveți astfel de suspiciuni?

Leca: Vorbim de perioada 2012.

Negulescu: Păi în condițiile în care am înțeles că era consilierul dlui Băsescu (cine?) unul din cei (Tal Silberstein) așa! iar în partea cealaltă, dl Ponta tot încerca să convingă cetățenii României și în special parlamentarii României că dacă nu se va încheia acest contract, statul român va fi obligat să plătească despagubiri incomensurabile, atunci cred că banul e singurul lucru care putea sa-i lege pe cei doi.

Muzgoci: Banul îi leagă pe mai mulți în același timp, pentru că sunt mai multe nume care se învârt în jurul acestor două personaje, Steinmetz și Silbersten, care au fost trimiși în judecată în dosarul retrocedării unei suprafețe imense din Pădurea Snagov și a firmei Băneasa în același dosar fiind implicați preșdintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, Dan Andronic și Paul de România și, subliniez, Dan Andronic.

Muzgoci: Pentru că Dan Andronic e unul din pesonajele care apare la aceeași masă cu Sebastian Ghiță în timpul interviului pe care dl. Ion Cristoiu i l-a luat lui Sebastian Ghiță, fugar fiind la Belgrad.

Muzgoci: Vedem niște personaje despre care știm și despre care și dumneavoastră ne-ați dat

senzația, ne-ați declarat că e posibil să se învârtă în jurul acestui Stat Paralel și să aibă aceleași interese. Pe cine protejați acum?

Negulescu: EU?! (da!) pe cine protejez? Nu protejez pe nimeni. (Vă e teamă de oamenii care am spus până acum?) Vreau doar adevarul. (Vă e teamă de acești oameni?) Dacă îmi era teamă credeți că aș fi venit să port această discuție cu dvs?

Muzgoci: Un moment în politica noastră furtunoasă din ulitimii 20 de ani în care Traian Băsescu și Victor Ponta, practic au vorbit pe aceeași limbă, pentru o scurtă perioada de timp, coincide acea perioada de timp cu momentul în care societatea românească fierbea pe subiectul ROȘIA MONTANA.

Negulescu: E posibil…

Leca: Acel moment e… coincinde și cu perioada sechestrului pe care l-ați pus.

Negulescu: Eu am spus că e clar că dacă am început dosarul în 2013, sumele pe care noi le apreciam ca fiind provenite din savarsirea unor infractiuni vizau pana in anul 2013. Adica 2012.

Leca: Era premier Victor Ponta atunci, iar Băsescu președintele țării.

Negulescu: Dacă așa spune istoria, banuiesc că da.

Muzgoci: Ați spus ca e posibil ca interese foarte mari din jurul RM să fie în ambele tabere atât în tabara presedintelui cat si a premierului.

Negulescu: Eu la momentul asta aș specula… eu v-am spus doar ceea ce am înțeles din rulajele bancare. Ceea ce am inteles din discutia cu Anti-Frauda de la Bucuresti. Care ne-au cerut sprijinul referitor la acea curte de arbitraj din Statele UNITE, dupa care dvs puteti sa faceti legaturile.

Leca: Păi ați mai mentionat si un consilier mesager al presedintelui.

Negulescu: Mesager la ce vă referiți?

Muzgoci: Referitor la israelianul despre care discutam mai devreme.

Negulescu: Daca dvs spuneți că eu… vă dati seama ca eu nu stateam sa verific consilierii României. Dar dacă spuneti ca dansul era consilierul presedintelui. Acuma incep sa fac niste legături.

Muzgoci: Și nu numai…

LECA: Păi a fost coincidenta… mai bizara de atat face ca acea persoana să fi fost in legatura si cu Traian Băsescu și cu Victor Ponta intr-o perioada foarte scurta de timp.

Negulescu: E foarte posibil… Nu pot nici să afirm, nici să infirm. Eu v-am spus doar situatia care mie mi s a parut. In primul rand că ROSIA MONTANA este UNESCO. DA..!?! Și mi s-a părut extraordinar sa vrei să distrugi zona respectiva care e si o zona arheologica importanta, și să incerci sa forțezi sub

amenintarea ca statul roman va plati nu știu cate miliarde de dolari ca nu incheiem nu

stiu ce contract cu… cu….

Leca: Noi putem intelege.. E o saritura prea mare in logica, daca noi am putea întelege de aici… hai sa ne amintim pe prima parte a discutiei pe care am avut o acum o saptamana. Cu politicul si statul paralel daca tot am fost de acord ca vorbim de perioada lui Traian Basescu ca moment de nastere al acestuia sa fi fost o actiune concertata. Tocmai în jurul acestei afaceri, pentru ca e o afacere extrem de banoasa. Si cred ca pana mai e. Cu implicatii pana la bursa cu speculatii de miliarde de EURO, dolari?

Negulescu: Eu cred ca nu AURUL e atat de important acolo (LECA: tocmai ca nu… speculatiile sunt in jurul acestei afaceri) sunt afaceri, sunt metale rare mai scumpe cu mult decat aurul asta e problema acolo. Ufff..

Leca: Pentru că daca va amintiti acolo a fost o perioada 2013-2014 cand au fost proteste in strada, cand lumea a inteles exact acelasi lucru ca politicul si-a dat mana indiferent de culoare pentru a face din aceasta afacere, a o intretine ca o speculatie cu implicatii atat de ascunse si de greu de descifrat.

Negulescu: La momentul cand am cercetat aceasta situatie de fapt, nu m-am gandit ca nu aveam.. nu incercam sa… (incercam acum) da… acuma gândindu-ma e posibil. Pe mine m-a frapat cum respectivul premier tot incerca sa convinga sa constranga si populatia si Parlamentul ca daca nu incheiem contractul, statul va fi obligat la sume exorbitante pe care trebuie sa le plateasca societatile respective. Leca: Hai sa ne gandim la Traian Basescu care facea vizite constant la Rosia

Montana incercand sa convinga oamenii de acolo… o spun eu si v-o garantez ca aceasta amintire. Facea vizite… sunt si inregistrari video. Facea lobby incercand sa convinga lumea cat de mult ar reprezenta si cat de bine ar face aceasta afacere pentru acea zona. Dincolo de sansa uriasa de dezvoltare economica pe care ar reprezenta-o pentru România.

Negulescu: Da, e posibil, da. La momenul respectiv, eu nu mi-am facut decat treaba care

ma interesa pe mine, sa apreciez referitor la acea operatiune comerciala ca este nereala si

o consider si acum nereala.

Muzgoi: Bani scurși într-un partid…

Negulescu: Banii în raport cu situatia ulterioara, banii pe tranzactia respectiva erau un mizilic. Cele 30k geci care reprezenta vreo 900.000 de LEI.

Muzgoci: Părea o șpagă?

Negulescu: Nu parea o spaga, (LECA: o atentie, un semnal așa) Nuu… mie mi se parea așa, un fel de… oamenii aia amărati din zonă… să le dea o geacă sa nu mai fie frig iarna…