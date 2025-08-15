NICUȘOR DAN, LA MĂNĂSTIRE DE SFÂNTA MARIA, NU LA CEREMONIILE DE ZIUA MARINEI

Președintele Nicușor Dan a ales să participe vineri la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în județul Brașov, în loc să fie prezent la manifestările dedicate Zilei Marinei, de la Constanța. Șeful statului a explicat că încă din copilărie mergea cu părinții la această mănăstire de Sfânta Maria și a vrut să continue tradiția.

Lipsa președintelui de la ceremoniile de pe litoral, unde era așteptat în calitate de comandant suprem al Armatei Române, a fost criticată de o parte a opiniei publice. Sâmbăta de Sus se află la mai puțin de 20 de kilometri de Făgăraș, orașul natal al lui Nicușor Dan.

Acesta a declarat pentru Antena 3 CNN că prezența la mănăstire a fost una personală și emoționantă, dorind să fie aproape de comunitate. A evitat să anunțe vizita pentru a nu atrage presa și a stat între credincioși pe durata slujbei.

Șeful statului a precizat că va rămâne mai mult timp în zonă, fără a da detalii despre program. Imagini cu el și familia sa au apărut pe rețelele de socializare în ziua praznicului.

La Constanța, președintele a fost reprezentat de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu. La evenimentele de Ziua Marinei au participat premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a anunțat că președintele este în concediu și „alături de români în altă parte”.

În mod tradițional, președintele României participă la ceremoniile desfășurate pe faleza Comandamentului Flotei, însă anul acesta Nicușor Dan a lipsit de la eveniment.

