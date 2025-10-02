NICUȘOR DAN NU ÎL VREA PE BOLOJAN LA PRIMĂRIA CAPITALEI, DRULĂ ARE PRIORITATE. PRĂPASTIE ÎNTRE PREȘEDINTE ȘI PREMIER – SURSE

Potrivit surselor menționate anterior, candidatura lui Ilie Bolojan la Primăria Capitalei se află deja pe masa Executivului, iar prin această mutare s-ar putea evita anumite conflicte din coaliție.

Cu toate acestea, președintele Nicușor Dan nu ar fi de acord posibila candidatură a lui Bolojan la PMB și asta pentru c,ă de-a lungul timpului, liderul de la Cotroceni și-a arătat sprijinul pentru Cătălin Drulă.