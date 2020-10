Situația epidemiologică la nivelul județului Bistrița-Năsăud, astăzi, 29.10.2020, este următoarea:

• 2538 cazuri confirmate de CoVid-19 (+85);

• 133 decese (+1);

• 2093 persoane externate: 1199 externate vindecate (+7) și 894 externate la cerere (+43);

• 1236 persoane în carantină;

• 345 persoane izolate;

• 319 teste efectuate (292 efectuate la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, restul la laboratoare private).

Printre cazurile noi se numără 3 angajați ai Spitalului Județean de Urgență Bistrița, 3 cadre didactice ( 2 de la Școala Generală Nr. 6, 1 de la Școala Gimnazială Șieu Măgheruș), 6 angajați ai unor agenți economici din județ, un angajat al Instituției Prefectului, o handbalistă.

Deces nr. 132 în județul Bistrița-Năsăud, în contextul pandemiei cauzate de coronavirus (raportat ieri 28 octombrie)

Femeie, 90 ani, internata in data de 18 octombrie in Sectia Medicina Interna, transferata (in contextul testului RT-PCR pozitiv Covid-19) in 20 octombrie in Secția Boli Infectioase, unde a decedat in 27 octombrie (ora 16:20).

Comorbiditati: Hipertensiune arteriala, Cardiopatie ischemica cronica, Insuficienta cardiaca.

Deces nr. 133 în județul Bistrița-Năsăud, în contextul pandemiei cauzate de coronavirus

Barbat, 91 ani, internat in 27 octombrie in Secția Boli Infectioase, unde a decedat tot in 27 octombrie (ora 16:30).

Comorbiditati: Infectie Covid-19 forma severă, Pneumonie acută bilaterală, Insuficiență respiratorie acută, Insuficiență renală acută.

Numărul cazurilor pe UAT-uri:

Nr.

Crt U.A.T. Persoane

confirmate (se completeaza automat) TOTAL 2537 1 BISTRITA 1073 2 BECLEAN 165 3 NASAUD 109 4 SANGEORZ BAI 52 5 BISTRITA BARGAULUI 23 6 BRANISTEA 17 7 BUDACU DE JOS 20 8 BUDESTI 9 9 CAIANU MIC 6 10 CHIUZA 12 11 CHIOCHIS 18 12 CICEU GIURGESTI 1 13 CICEU MIHAIESTI 5 14 CETATE 24 15 COSBUC 25 16 DUMITRA 41 17 DUMITRITA 5 18 FELDRU 53 19 GALATII BISTRITEI 18 20 ILVA MICA 17 21 ILVA MARE 9 22 JOSENII BARGAULUI 27 23 LIVEZILE 25 24 LECHINTA 25 25 LESU 6 26 LUNCA ILVEI 15 27 MAIERU 60 28 MAGURA ILVEI 8 29 MARISELU 19 30 MATEI 14 31 MICESTII DE CAMPIE 0 32 MILAS 2 33 MONOR 10 34 NEGRILESTI 6 35 NIMIGEA 41 36 NUSENI 10 37 PARVA 13 38 PETRU RARES 46 39 POIANA ILVEI 6 40 PRUNDU BARGAULUI 33 41 REBRA 25 42 REBRISOARA 28 43 RODNA 35 44 ROMULI 5 45 RUNCU SALVEI 6 46 SANMIHAIU DE CAMPIE 2 47 SILIVASU DE CAMPIE 2 48 SPERMEZEU 15 49 SALVA 31 50 SANT 16 51 SIEU 6 52 SIEUT 11 53 SIEU ODORHEI 17 54 SIEU MAGHERUS 39 55 SINTEREAG 58 56 TEACA 36 57 TARLISUA 6 58 TELCIU 34 59 TIHA BARGAULUI 51 60 URIU 17 61 URMENIS 2 62 ZAGRA 5 63 GERMANIA 2 64 JUDETUL MURES 3 65 JUDETUL MARAMURES 1 66 JUDETUL SUCEAVA 3 67 JUDETUL CLUJ 7 68 JUDETUL TIMIS 0 69 JUDETUL SALAJ 1 70 JUDETUL ARAD 2 71 JUDETUL BRASOV 0 72 JUDETUL DAMBOVITA 1 73 JUDETUL ALBA 0 74 JUDETUL HARGHITA 0 75 JUDETUL VASLUI 1 76 BUCURESTI 0 77 JUDETUL BACAU 0 78 JUDETUL IASI 1

Incidența CoVid-19 pe UAT-urile din Bistrița-Năsăud: