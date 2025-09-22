NOI TENTATIVE DE FRAUDĂ ONLINE

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că au apărut noi tentative de fraudă, propagate prin intermediul platformelor de social media.

Victimele primesc mesaje care par a fi oficiale și care fac referire la confirmarea drepturilor de proprietate asupra unei pagini pe care utilizatorul o administrează.

În realitate, formularul transmis este unul fals, conceput pentru a colecta date sensibile. Prin completarea lui, atacatorii pot obține acces la pagina respectivă, pe care ulterior o pot deturna și folosi pentru propagarea altor tentative de fraudă.

Conținutul suspect poate fi raportat pe platforma DNSC, la adresa: pnrisc.dnsc.ro.