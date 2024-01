Nominalizările pentru premiile Oscar 2024 – predicții

Nominalizările pentru premiile Oscar 2024 vor fi anunțate marți, 23 ianuarie, după un an important pentru cinematografie, în care „Barbie” și „Oppenheimer” au dominat box office-ul.

Poor Things, The Holdovers și Killers of the Flower Moon sunt, de asemenea, așteptate să fie pe listă atunci când vor fi anunțate nominalizările, de la ora 15:00, ora României.

Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. și Da’Vine Joy Randolph au șanse mari să obțină nominalizări pentru interpretare, scrie BBC.

Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei din acest an de la Los Angeles, pe 10 martie.

Fenomenul Barbenheimer, o tendință care a făcut ca mii de fani să rezerve bilete pentru a vedea ambele filme în aceeași zi vara trecută, face ca Oscarurile din acest an să fie mult mai accesibile decât de obicei.

După o schimbare a regulilor în urmă cu câțiva ani, menită să lărgească aria de selecție, categoria „Cel mai bun film” are acum 10 locuri disponibile.

Favorite sunt Oppenheimer, Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon și The Holdovers. Anatomy of a Fall, Maestro, The Zone of Interest, Past Lives și American Fiction sunt, de asemenea, considerate favorite și au mari șanse de a concura pentru cel mai prestigios premiu al Academiei.

Oppenheimer ar urma să primească cele mai multe nominalizări, 13 la număr, iar Netflix va fi liderul dintre toate studiourile, cu 21 nominalizări, spun analiștii specializați în premii Oscar.

Variety scrie că ar putea exista patru filme care să obțină mai mult de 10 nominalizări fiecare: Barbie (11), Killers of the Flower Moon (10), Oppenheimer (13) și Poor Things (9-10), marcând astfel a doua oară când mai multe filme depășesc zece nominalizări într-un an. Recordul a fost în 2019, când The Irishman, Joker, Once Upon a Time in Hollywood și 1917 au reușit această performanță. Interesant este că toate au pierdut premiul pentru cel mai bun film în fața filmului Parasite, primul câștigător de altă limbă decât engleza. Poate această configurație a listei cu nominalizări este de bun augur pentru drama franceză Anatomy of a Fall, notează Variety.

La principala categorie a Oscarurilor ar putea fi nominalizate anul acesta American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest și, eventual, Saltburn.

