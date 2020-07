Pagubele produse de inundaţii în judeţul Bistriţa-Năsăud, în perioada 9-30 iunie, se cifrează la peste 20 de milioane de lei, a anunțat, miercuri, prefectul Stelian Dolha. Din totalul de 62 de unităţi teritorial-administrative, au fost afectate 40, cele mai afectate fiind Rodna, Lunca Ilvei, Budacu de Jos și Feldru.

„De la începutul lunii iunie, am avut o succesiune de Coduri – galbene, portocalii, roşii, care au afectat mult judeţul Bistriţa-Năsăud. Aţi văzut gospodării inundate, drumuri agricole, drumuri forestiere și drumuri naţionale care au fost afectate de aceste inundaţii. Am încercat să ajungem în cât mai multe localități afectate din județ, și asta fără a-i anunța pe edili, pentru voiam să stau de vorbă în primul rând cu oamenii. Apoi, prin ordin al prefectului, am trimis Comisia specială pentru evaluare a pagubelor. Am reuşit, după ce am suplimentat comisiile de evaluare, să încheiem o primă perioadă, perioada 9-30 iunie, să facem şi proiectul de hotărâre şi să îl trimitem către Guvern, în care au fost inventariate drumurile judeţene, comunale, agricole, forestiere, străzi, poduri, podeţe, eroziuni de mal din proprietatea UAT-urilor. (…) Sper să intrăm în primul val a despăgubirilor naționale”, a declarat prefectul Dolha.

Potrivit oficialului bistrițean, valoarea totală a pagubelor se ridică la 20,289 milioane de lei.

Cele mai afectate comune sunt Rodna, cu pagube de 3,6 milioane lei, Lunca Ilvei – 2,31 milioane lei, Budacu de Jos – 1,85 milioane lei şi Feldru – 1,57 milioane lei.

Prefectul de Bistriţa-Năsăud a mai spus că a constatat, la vizitele făcute în teren, că la unele dintre drumurile modernizate, unele din fonduri PNDL, lucrările au fost făcute de mântuială.

„Legat de drumuri, poduri și podețe, am fost extrem de neplăcut suprins, când am văzut fața nevăzută a acestor lucrări, care a fost scoasă la iveală odată cu aceste calamități. Lucruri făcute de mântuială! Multe dintre ele făcute pe PNDL. Am vazut drumuri care nu au șanțuri de scurgere, poduri, podețe care sunt subdimensionate sau nu erau terminate, am văzut șanțuri care nu duceau nicăieri… erau înfundate și erau lăsate în fața caselor oamenilor unde era adunată o cantitate foarte mare de apă. Și unde să se scurgă toată apa aia? În casele și beciurile lor. (…) Asta s-a întâmplat în comuna Nimigea. Nu poți să termini un șanț în fața unei case și de acolo să îl înfunzi. Ăla trebuie să îl duci mai departe și să îi dai undeva o scurgere. La Rodna am văzut o stradă, despre care am înțeles că era asfaltată destul de recent, și care a fost efectiv măturată fiindcă eu nu am mai văzut asfalt deloc acolo. Eu ma întreb, legat de calitatea lucrărilor, cum se poate să vină o apă mai mare și să-ți măture un asfalt întreg. (…) Poduri, podețe care sunt subdimensionate… Nu știu cine le-a construit. Pe de altă parte, foarte multe din văile noastre sunt colmatate. Nu au fost decolmatate ani la rând, cred„, a spus Stelian Dolha.