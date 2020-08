Bistrița-Năsăud a ajuns la 69 de decese survenite pe fondul pandemiei de CoVid-19. Trei dintre acestea s-au produs vineri 31 iulie, iar cel de-al patrulea duminică 2 august. Toți cei patru pacienți suferea și de alte boli grave.

Decesul nr. 66 în Bistrita-Nasaud, în contextul pandemiei cauzate de Coronavirus:

Femeie, 74 ani, internată în 25 iulie in Secția Neurologie (Hematom cerebral netraumatic), transferata in 27 iulie in Sectia Boli Infectioase, unde a decedat in 31 iulie.

Comorbiditati: Suspect determinari cerebrale secundare, Fibrilatie atriala, Insuficienta valva mitrala, Insuficienta valva tricuspida, Hipertensiune pulmonara moderata, Afazie motorie.

Decesul nr. 67 în Bistrita-Nasaud, în contextul pandemiei cauzate de Coronavirus:

Femeie, 64 ani, internată în 20 iulie in Secția Boli Infectioase (Insuficienta respiratorie acuta, Pneumonie interstitiala bilaterala), transferata in aceeași zi in Sectia ATI, unde a decedat in 31 iulie.

Comorbiditati: Hipertensiune arteriala, Diabet zaharat tip II.

Decesul nr. 68 în Bistrita-Nasaud, în contextul pandemiei cauzate de Coronavirus:

Femeie, 80 ani, internată în 1 august in Secția Boli Infectiose (Pneumonie interstitiala), unde a și decedat în 2 august.

Comorbiditati: Hipertensiune arteriala, Cardiopatie ischemica cronica.

Decesul nr. 69 în Bistrita-Nasaud, în contextul pandemiei cauzate de Coronavirus:

Barbat, 88 ani, internat in 15 iulie in Boli Infectiose, transferat in 19 iulie in ATI, unde a si decedat in 31 iulie.

Comorbiditati: Hipertensiune arteriala si Insuficienta renala cronica.

Cele patru decese au survenit pe fondul complicațiilor determinate de infectarea pacientilor cu coronavirusul SARS-CoV-2.