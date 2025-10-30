PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI, ILFOV ȘI BISTRIȚA-NĂSĂUD, ÎNTR-UN DOSAR DE INFRACȚIUNI ECONOMICE: PREJUDICIU DE PESTE 1,6 MILIOANE DE LEI

Polițiștii și procurorii au descins simultan la șase adrese din București, județul Ilfov și Bistrița-Năsăud, într-un dosar complex ce vizează delapidare, evaziune fiscală, abuz de încredere și cesionări fictive de firme. Ancheta scoate la iveală o schemă prin care administratorii unor societăți comerciale ar fi mutat pe interpuși părțile sociale, încercând să ascundă active și să se sustragă urmăririi penale. Prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei.

La data de 30 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bistrița-Năsăud, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, au efectuat șase percheziții domiciliare într-un dosar penal ce vizează infracțiuni economice grave, precum delapidare, abuz de încredere, evaziune fiscală și transmiterea fictivă a părților sociale sau acțiunilor în scopul sustragerii de la urmărirea penală ori îngreunării acesteia.

Perchezițiile au fost desfășurate la locuințele unor bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani, în județele Bistrița-Năsăud, Ilfov și în municipiul București, vizând activitatea a două societăți comerciale ale căror părți sociale ar fi fost transmise în mod fictiv. Polițiștii au ridicat documente, înscrisuri, sisteme informatice și alte mijloace de probă relevante pentru cauză.

În cadrul acțiunii au fost puse în aplicare trei mandate de aducere pentru persoane suspectate că, în calitate de foști administratori, ar fi delapidat activele unor societăți comerciale, aducându-le în stare de insolvență. Totodată, aceștia ar fi reținut sau încasat impozite și contribuții fără a le vira către bugetul de stat în termenul legal de 60 de zile, după care ar fi cesionat fraudulos firmele către persoane interpuse pentru a evita răspunderea penală.

Prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 1.600.000 de lei. Din primele cercetări, reiese că activitatea de cesionare fictivă era una organizată, implicând persoane care ofereau servicii de preluare a societăților cu probleme juridice sau datorii către terți ori către bugetul de stat.

Pe parcursul perchezițiilor, polițiștii au desfășurat activități de urmărire penală, au audiat persoanele implicate și au ridicat bunuri și documente cu valoare probatorie.

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și din județele Bistrița-Năsăud și Ilfov, alături de polițiști din serviciile de investigare a criminalității economice Ilfov și Poliția sectoarelor 2, 3, 5 și 6 din Capitală.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița, în vederea documentării întregii activități infracționale, stabilirii participației penale și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.