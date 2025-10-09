PERCHEZIȚII ÎN BUCUREȘTI ȘI ÎN NOUĂ JUDEȚE LA PERSOANE BĂNUITE DE FALSIFICARE DE ACTE

Anchetatorii efectuează, joi dimineață, 46 de percheziții domiciliare în București și în județele Covasna, Brașov, Bacău, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea la persoane bănuite că falsifică diverse documente – cărți de identitate, permise auto, cărți de muncă și alte acte.

La acțiune participă polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Covasna și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Dosarul vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și fals informatic.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane din județele Brașov și Covasna ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, ce avea ca scop obținerea de sume de bani din falsificarea unor documente oficiale, precum cărți de identitate, permise de conducere, diplome și adeverințe de studii, cărți de muncă și documente care atestă vechimea în muncă.

Conform cercetărilor, liderul grupării ar fi coordonat întreaga activitate, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienților interesați de obținerea de acte falsificate.

Acesta ar fi stabilit prețurile, ar fi transmis comenzile către ceilalți membri ai grupului, care ar fi efectuat efectiv falsurile utilizând echipamente și programe informatice specializate, și ar fi încasat sumele rezultate, distribuind ulterior o parte din bani colaboratorilor săi.

Intermediarii, care ar fi avut rolul de a găsi noi clienți, ar fi primit și ei o cotă parte din sumele obținute, iar în unele cazuri, dacă apelau la serviciile grupării, ar fi beneficiat de reduceri de preț.

În cadrul acțiunii sunt puse în executare șapte mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Covasna.

Perchezițiile se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Cluj, Bacău și Constanța, al Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița, Harghita, Sibiu și Vrancea, precum și al Inspectoratelor de Poliție Județene Covasna și Brașov. La acțiune participă și jandarmi ai Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

AGERPRES