Cazuri de pestă porcină africană (PPA) au fost confirmate în județul Bistrița-Năsăud, la porci domestici din trei exploatații din orașul Sângeorz-Băi, a anunțat Instituția Prefectului. Drept urmare autorităile au luat o serie de măsuri pentru a evita răspândirea bolii.

În urma confirmării pestei porcine africane la porci domestici din trei exploatații de pe raza localității Sângeorz-Băi, la propunerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Bistrița-Năsăud, prefectul judeţului a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor (C.L.C.B.) în data de 27.11.2020, în vederea aprobării „Planului de măsuri pentru controlul și combaterea pestei porcine africane la porcii domestici de pe raza județului Bistrița-Năsăud”.

Printre măsurile prevăzute de planul adoptat, se numără stabilirea unor restricții cu privire la mișcarea animalelor, instituirea filtrelor rutiere de control la intrarea și ieșirea din zona de protecţie, constituirea unor echipe pentru combaterea bolii, dar și despăgubirea crescătorilor afectați de PPA.

Iată și planul de măsuri adoptat de autoritățile din Bistrița-Năsăud pentru combaterea PPA:

Catagrafierea animalelor din exploataţiile contaminate pe specii şi vârstă

Stabilirea zonelor de restricţie:

Începând cu data de 27.11.2020 se stabileşte o zonă de protecţie în jurul a trei focare din exploataţiile situate pe raza localității Sângeorz-Băi, cu o rază de 3 km, incluzând localităţile: Sângeorz-Băi, Cormaia și Valea Borcutului.

Începând cu data de 27.11.2020 se stabileşte o zonă de supraveghere în jurul a trei focare din exploataţiile situate pe raza localității Sângeorz-Băi, cu o rază de 10 km, incluzând localităţile: Parva, Ilva Mică, Leșu, Poiana Ilvei, Maieru, Anieș.

Stabilirea restricţiilor pentru mişcarea animalelor

Mişcarea animalelor din zona de protecţie este restricţionată astfel:

circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării autorităţii competente în cazul autorizării circulaţiei prevăzute la art. 10, litera (f) din Directiva Consiliului 60/2002.

Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire.

De asemenea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 24 alineatul (2) al aceleiaşi Directive, se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecţie şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate.

nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta, fără autorizarea autorităţii competente.

Mişcarea animalelor din zona de supraveghere este restricţionată astfel:

circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploataţiilor, sunt interzise, cu excepţia aprobării de către autorităţile competente. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere şi se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în vederea unei sacrificări imediate;

nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente, în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei.

Alte măsuri generale dispuse:

Instituirea dezinfectoarelor individuale la nivelul exploatațiilor;

– Asigurarea substanțelor necesare pentru dezinfectoarele individuale.

– Dezinfecţia mijloacelor de transport de către personal instruit cu mijloace de dezinfecţie portabile;

– Instituirea filtrelor rutiere de control la intrarea și ieșirea din zona de protecţie.

Stabilirea modului în care se execută supravegherea clinică

Animalele din zona de protecţie sunt supuse supravegherii clinice şi recoltarii de probe pentru laborator.

Odată cu efectuarea examenului clinic, fiecărui proprietar i se va înmâna sub semnătură Dispoziţia de plasare sub supraveghere oficială a exploataţiei din zonele de protecţie şi supraveghere, respectiv în zona infectată (afectată) şi se va completa Tabelul cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-a emis “Dispoziţia de plasare sub restricţie temporară a exploataţiei cu porcine situată în zonele de protecţie, supraveghere, infectate”

În zona de supraveghere, trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploataţiilor cu porcine. Nicio altă specie de animal domestic nu poate pătrunde sau ieşi din exploataţie fără autorizarea autorităţii competente, în următoarele şapte zile de la stabilirea zonei. Toţi porcii morţi sau bolnavi dintr-o exploataţie trebuie de îndată declaraţi autorităţii competente, care procedează la investigaţiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic. Orice persoană care intră sau iese din exploataţiile de porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

Orice îmbolnăvire sau mortalitate se va anunța la DSVSA BN, iar animalele sau cadavrele se vor izola până la investigarea, intervenția, recoltarea – afluirea de probe și dispunerea măsurilor de către autoritatea veterinară.

Odată cu efectuarea recensământului, fiecarui proprietar i se va înmâna sub semnătură Dispoziţia de plasare sub supraveghere oficială a exploataţiei din zonele de protecţie şi supraveghere respectiv în zona infectată (afectată) şi se va completa tabelul Tabel cu proprietarii exploataţiilor verificate pentru care s-a emis “Dispoziţia de plasare sub restricţie temporară a exploataţiei cu porcine situată în zonele de protecţie, supraveghere, infectate”.

Stabilirea surselor de finanţare a întregii operaţiuni de combatere a bolii

Fondurile necesare combaterii bolii sunt alocate din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcțiile județene.

Plata despăgubirilor pentru animalele ucise sau altfel afectate de PPA se face la valoarea de piață, conform art. 2 lit. a) din Regulamentul nr. 349/2005/CE al Comisiei, în condițiile în care într-o exploatație s-a confirmat infecția cu virusul pestei porcine africane.

Stabilirea resurselor de personal, echipamente/materiale necesare combaterii bolii Stabilirea persoanei/echipei care desfăşoară investigaţia epidemiologică Stabilirea echipei de evaluare a animalelor şi produselor (reprezentanți DSVSA, OJZ BN, ULD din cadrul CLCB, ULS – primar sau reprezentant desemnat) Stabilirea metodelor de ucidere şi de ecarisare, eventual, a locului de incinerare şi îngropare, în ecarisarea alternativă Stabilirea metodelor de curăţenie şi DDD (adăposturi şi mijloace de transport). Fixarea datei şi calendarului repopulării cu animale (în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice) Alte măsuri dispuse în focar (măsuri de control și alte activități specifice în zonele afectate) Data până la care se aplică planul de măsuri Acţiuni de informare şi conştientizare a populaţiei privind Pesta Porcină Africană (PPA).

Sursa: Realitatea de Bistrita-Nasaud